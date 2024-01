Apple poražen? Ano a ne, obchody s aplikacemi si pohlídá!

Apple svádí nekonečné souboje s úředníky na několika kontinentech

Není to překvapení, bavíme se o neuvěřitelně vysokých sumách peněz

Výrobce brání celou svou filozofii uzavřeného a fungujícího ekosystému

Už brzy spatří světlo světa finální verze iOS 17.4 a za normálních okolností byste o této aktualizaci připravili malý článek, který by na několika řádcích zmínil nejdůležitější novinky. U těchto drobných aktualizací jich bývá minimum, tentokráte je ale situace naprosto unikátní.

Nejnovější verze iOS totiž přinese celou řadu změn, které mohou mít z dlouhodobého pohledu řadu důsledků a dohlédnout na všechny je zatím skoro nemožné. O co jde? Samozřejmě o peníze, o co jiného. Apple umožní vznik alternativních obchodů s aplikacemi, vývojářům navíc sníží provize. Nechtěl, ale musel…

Úředníci v Evropě mají na Apple dlouhodobě spadeno a úplně jim to nechci vyčítat, Zkrátka si vybudoval v mnoha směrech monopol a rozumím potřebám regulace. Zavedení USB-C do loňských modelů jsem přivítal, dnes se ale budeme bavit o změnách úplně jiného významu. Nejpozději na začátku března nabídne u svých telefonů možnost instalace alternativních obchodů s aplikacemi, teoreticky vůbec nebudete potřebovat App Store. V rámci svého oficiálního obchodu se navíc výrazně sníží provize, která dosud nejčastěji byla celých 30 procent, zatímco nově to bude procent 17. Vývojáři mohou začít bouchat šampaňské, úplně jednoduché to ale nebude.

Apple couvnul, neměl moc na výběr…

Předně – každý alternativní obchod s aplikacemi bude muset být schválen ze strany společnosti Apple. Troufnu si ale říci, že alternativní obchody od velkých a zavedených firem Apple schválí bez větších výhrad, v opačném případě by se mu na to úředníci rychle podívali. Kontrolu ale chápu, společnost chce nadále garantovat alespoň částečně kvalitu aplikací, které se v telefonech iPhone budou objevovat.

Pokud konkrétní aplikace (klidně bezplatná) přesáhne jeden milion stažení, bude to autory stát 50 centů za každé jedno stažení. První milion stažení je zdarma, ale pak už budou vývojáři platit. A pozor! Stejný princip se bude vztahovat rovněž na aplikace, které vývojáři nabízí skrze App Store. Dosáhnout na milion stažení není jen tak, dle statistik společnosti Apple by se poplatek měl týkat necelého procenta vývojářů. Ale je tady a vývojáři na něj musí myslet…

Poznámka – v oficiální tiskové zprávě Apple na českých stránkách se hovoří o poplatku 50 haléřů za jedno stažení, jelikož se ale v jiných jazycích a rovněž ve většině zpráv skloňuje zmíněných 50 centů předpokládáme, že České republika nezískala pro své vývojáře mimořádnou slevu, ale jedná se o chybu v překladu.

Pokud si vývojáři sami zajistí platební řešení včetně všech náležitostí, nemusí společnosti Apple odvádět žádné poplatky navíc. Pokud se naopak rozhodnou využít řešení, které nabízí samotný výrobce, pak musí počítat s poplatek 3 procent z každé zaplacené částky (nad rámec 17 procent, které jsme už jednou zmínili). V neposlední řadě nesmíme zapomenout na skutečnost, že popsané změny se týkají zákazníků a vývojářů v Evropské Unii. Aniž bych se chtěl Evropy jakkoliv dotknout, hlavním trhem pro Apple jsou USA, tam se ale (naštěstí pro výrobce) zatím nic nemění…

Nikdy jsem nebyl obrovským fanouškem jablíček, nově nastavené podmínky mi ale přijdou vůči vývojářům férové. Samozřejmě, poplatky by vždycky mohly být nižší… Ale do vytvoření svého ekosystému výrobce hodně investoval, vybudoval jej od nuly a chápu, že ze svého řešení chce těžit. Navíc ono to dohromady zkrátka funguje, ve výsledku jsou spokojení všichni. Apple, vývojáři, zákazníci.

Každá tato skupina by samozřejmě preferovala, aby se uskromnili ty dvě zbývající. Když se ale podíváme na hospodářské výsledky, počty prodaných mobilních telefonů a nabídku aplikací v App Store, tak musíme konstatovat, že už předchozí nastavení bylo dostatečně atraktivní pro všechny zúčastněné. A teď by to mohlo být ještě o kus lepší, zatím ale pouze v Evropě. Jsem zvědav, jak na alternativní obchody s aplikacemi budou reagovat zákazníci. Spousta lidí sahá po produktech s jablíčkem jednoduše proto, že fungují. Snaha iOS za každou cenu otevřít se mi nelíbí, jakkoliv mé srdce patří Androidu…

Jak dlouho budou úředníci spokojení?

Zdroj: Apple