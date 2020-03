Filmy zdarma na Google Play Movies? Možná již brzy díky reklamám

HBO GO, Netflix, Hulu, Amazon Prime nebo Disney+ jsou platformy, které momentálně vévodí sféře streamovaných filmů a seriálů. A to je vlastně jedna z mála oblastí, ve které není na prvních příčkách americký gigant Google. I to se ale možná brzy změní. Lidé z komunity XDA Developers totiž narazili na zajímavou novinku v kódu aplikace Google Play Movies & TV. To je nástroj, ve kterém se také nacházejí filmy a seriály, ale přístup k nim je doteď úplně odlišný. Zatímco třeba na Netflixu uživatelé platí paušální poplatek a mohou si pouštět neomezeně cokoli, ve zmíněné aplikaci od Googlu platí za zhlédnutí jednotlivých děl. Jak ale nové části kódu ukazují, firma evidentně pracuje na změně tohoto režimu. A to velmi pozitivním směrem. Filmy a seriály bude pravděpodobně možné sledovat v Google Play Movies & TV zdarma díky nově implementovaným reklamám.

V aplikaci ve verzi v4.18.37 našli pozorní badatelé pár nových řádků kódu, který přímo zmiňuje reklamní systém zodpovědný za bezplatné sledování. Tento formát by přitom mohl pokrývat velké množství obsahu. Jedna z položek totiž obsahuje přímo větu “Stovky filmů, jen pár reklam”. O něco níž pak záměr potvrzuje položka “Sledujte zdarma s reklamami”. Zatím se neví, jak velkou část databáze do tohoto režimu Google zařadí, ale bude to velká změna fungování celé aplikace. Zatím také není jasné, kdy filmy a seriály zdarma do Google Play Movies & TV s těmito podmínkami dorazí. Píšeme “kdy”, jelikož si myslíme, že důkazy o zavádění této funkce hovoří jasně. Snad to Google nakonec nezruší. Zní to lákavě.

