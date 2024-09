Jak snadno použít eSIM v každém mobilu? Pomůže tato vychytávka za pár korun!

Dnešní moderní telefony telefony již v drtivé většině disponují podporou eSIM, i když se najdou výjimky, jako například vlajkový Xiaomi 14 Ultra. Užitečnost eSIM doceníte především situaci, kdy cestujete do zahraničí mimo Evropskou Unii a tudíž se na vás nevztahují pravidla o roamingu v EU. Pokud chcete v cizině používat mobilní data a nebýt vázaní na Wi-Fi, máte na výběr buď z poměrně drahých balíčků českých operátorů a nebo si můžete koupit datovou SIM místního operátora.

Třetí možností je využití některé ze služeb, které nabíjejí datové tarify po celém světě. Z nejznámějších jmenujte Airalo nebo Revolut, který začal tuto služby poskytovat nedávno. A to je okamžik, kdy zjistíte, že bez eSIM to nepůjde tak snadno. Tyto služby totiž fungují tak, že si do mobilu načtete ještě doma eSIM s příslušným tarifem, a když dorazíte do dané země eSIM jen aktivujete. Pokud váš mobil eSIM nemá, jste odkázáni na koupi fyzické SIM například na letišti, což v případě příletu brzo ráno nebo v noci nemusí být snadné.

Naštěstí je možné mít eSIM i v mobilu, který ji sám o sobě nepodporuje, a to pomocí adaptéru. Specialisté z Android Authority se podívali na zoubek jednomu takovému adaptéru a my vám jejich zkušenost zprostředkujeme.

Jak funguje eSIM adaptér

Hlavní vlastností eSIM je, že jsou programovatelné na dálku. Standard eSIM definuje způsob, jakým mohou operátoři vzdáleně stahovat a poskytovat profily (eSIM), na kartu s univerzálním integrovaným obvodem (UICC). Tradiční SIM karty mají také UICC, ale neexistuje způsob, jak na dálku stáhnout a nastavit profil.

Telefony, které nejsou kompatibilní s eSIM, nemají eUICC, takže nemají způsob, jak si stáhnout a nainstalovat profily eSIM. Vzhledem k tomu, že eUICC je pouze čip, nic nebrání jeho umístění na tradiční kartu velikosti nano SIM. Přesně takové jsou adaptéry eSIM – jsou to karty, které vypadají jako tradiční SIM karty, ale místo UICC kompatibilní se standardem SIM mají eUICC, které je kompatibilní se standardem eSIM.

Adaptéry eSIM jsou v podstatě jen vyjímatelné eUICC, které se běžně používají v zařízeních IoT, ale v chytrých telefonech se až donedávna příliš nepoužívaly Během posledních několika let se objevilo několik společností prodávajících adaptéry eSIM, ale ten od JMP je něčím výjimečný. Nenutí vás totiž používat proprietární aplikaci s uzavřeným zdrojovým kódem, která je k dispozici pouze pro Android. Tarify eSIM tak můžete zřídit nejen na Androidu, ale i na Linuxu, Windows nebo i macOS.

Jak používat adaptér JMP eSIM

Adaptér JMP eSIM stojí asi 900 Kč (39.99 USD) plus 140 Kč (6.00 USD) za dopravu. Adaptér si můžete zakoupit na této webové stránce.

Jakmile adaptér obdržíte, můžete do něj přidat tarify eSIM jedním ze dvou způsobů. Můžete použít buď telefon Android a firemní aplikaci JMP SIM Manager dostupnou v Obchodě Google Play nebo F-Droid, nebo můžete použít USB čtečku připojenou k zařízení se systémem Windows, Linux nebo macOS spárovanou s příslušnou aplikací pro vaši platformu. Všechny aplikace jsou zdarma a s otevřeným zdrojovým kódem. Pokud ji nevlastníte, můžete si ji za 230 Kč (10.00 USD) přiložit k objednávce.

Ne každý telefon Android umožňuje přidávání nebo správu profilů eSIM prostřednictvím aplikace JMP SIM Manager. Některé telefony, jako je Nothing Phone 2a, nepodporují Open Mobile API (OMAPI), které aplikace používá. Naštěstí má aplikace vestavěnou kontrolu kompatibility, kterou můžete spustit a zjistit, zda vaše zařízení podporuje OMAPI ještě předtím, než si adaptér zakoupíte. I s takovými zařízeními můžete adaptér používat, ale nejprve budete muset nakonfigurovat svůj profil eSIM na jiném kompatibilním telefonu nebo pomocí USB čtečky.

V rámci aplikace můžete přidat tarify eSIM buď ručním zadáním údajů, nebo naskenováním či importem QR kódu poskytnutého operátorem. Po přidání tarifu může být nutné povolit datový roaming. Po nastavení můžete adaptér vložit do jakéhokoli jiného zařízení, které má slot pro SIM kartu, a primární profil by měl okamžitě fungovat.

