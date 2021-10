Dva roky staré Xiaomi Mi A3 dostává novou aktualizaci

Telefon Xiaomi Mi A3 byl na trh uveden už před více jak dvěma lety a mimochodem jsme ho pro vás také recenzovali. Jedná se o poslední Xiaomi telefon z programu Android One a nyní dostává novou aktualizaci.

Xiaomi Mi A3 dostává nové bezpečnostní záplaty

Nese označení V12.0.15.0.RFQMIXM a měla by být k dispozici na globálních verzích tohoto telefonu. Obsahuje říjnové bezpečnostní záplaty a má velikost pouhých 40,56 MB a co se týče podpory, bezpečnostní záplaty má telefon dostávat minimálně do července roku 2022, tedy přesně tři roky od data, co byl představen.

Co bude pak není v tuto chvíli jisté. Většina uživatelů telefonů nižší střední třídy však mění svůj telefon co dva roky, takže firma zřejmě předpokládá, že ve druhé polovině roku 2022 už budete mít nový telefon. Na Android 12 můžete mimochodem rovnou zapomenout, Xiaomi se nechalo slyšet že Android 11 bude poslední velkou aktualizací pro model Mi A3.

