Proč Android telefony ztrácí svou hodnotu 2krát rychleji, než iPhony?

Může být cena použitého Androidu oproti iPhonu tak rozdílná, aby uživatele odradila od koupi nového zboží, které bude rychle ztrácet svou hodnotu? Android telefony se dají pořídit od pár tisíc do několika desítek tisíc korun. Za to startovní cena nového Applu, toho nejlevnějšího, kterým je nyní Apple SE je 12 990 Kč. Pořizovací cena je vždy známá a kolikrát se podle ní i rozhodujeme při koupi telefonu. Co ale cena, za kterou telefon po 2-3 letech prodáme. Spousta uživatelů si chce na nový telefon přispět penězi z prodeje starého modelu. No a naopak spousta uživatelů má zájem o bazarový Android. Jak si ale vybrat telefon, který neztrácí hodnotu a budete ho moct za pár let prodat za slušnou cenu? Web jménem bankmycell přišel se zajímavými daty, která říkají, že Android telefony ztrácí svou hodnotu 2krát rychleji než telefony od Applu.

Níže uvedený graf ukazuje průměrné roční znehodnocení vlajkových lodí se systémy iOS a Android s cenou 700 USD (cca 15 000 Kč) a více při uvedení na trh. Pro srovnání web zahrnul i levné Android telefony, které vycházejí na trh s cenou 350 $ (cca 7 500 Kč) a méně. Cena použitého Androidu oproti iPhonu je po 1 roce téměř poloviční. Vidíme, že v průběhu času se sice ceny přibližují k sobě, avšak iPhone má i po 4 letech vyšší cenu než Android telefony.

Průměrné poklesy cen jednotlivých značek (2020-2021)

Na výpisu můžeme vidět, že společnosti jako HTC nebo Motorola si vedou opravdu špatně. Ztráta poloviny své hodnoty za 1 rok je až alarmující. Dobře si naopak vede LG, Samsung nebo dokonce i Nokia. Pokles hodnot Androidů oproti iPhonu bohužel není tolik vypovídající, protože chybí značky OnePlus nebo Xiaomi, které tvoří velkou část všech Android telefonů. Pro porovnání se můžete podívat na pokles hodnoty Androidu za rok 2019.

iPhone 11 vs. Galaxy S20

Poslední kategorií, na kterou se podíváme, je srovnání 2 vlajkových lodí. Samsung Galaxy S20 a iPhone 11. iPhone 11 ztratil 12,84% své původní hodnoty za celý rok 2020. Oproti němu Galaxy S20 ztratil 34,73% za pouhých devět měsíců. Vyšší řada iPhone 11 Pro ztratil během roku 2020 21,31% své hodnoty. Pro srovnání Galaxy S20+ ztratil 30,59% své původní ceny opět za devět měsíců. Pokles hodnoty Androidu oproti iPhonu jsou znovu rozdílné a to poměrně výrazně.

Proč Androidy ztrácí svou hodnotu tak rychle?