Proč a jak rychle ztrácí mobily hodnotu? A které patří k rekordmanům?

Asi to dobře znáte z více oblastí. Koupíte třeba auto, máte z něj radost, používáte ho, plní vaše očekávání… a mezitím postupně ztrácí svou hodnotu. Když se ho tedy pokoušíte po nějaké době prodat, často vás doběhne tvrdá realita v podobě ztráty hodnoty. Nebo je to pro vás naopak výhoda, pokud konkrétní starší auto sháníte. Ve světe mobilních telefonů a obecně elektroniky tomu není jinak. V této oblasti dokonce tikají pomyslné hodiny mnohem rychleji a hodnoty padají ještě strměji. Důvodem je samozřejmě rychlost vývoje a velmi časté vydávání nových modelů. Otázka tedy zní: Jak rychle telefony ztrácejí hodnotu? A které úplně nejrychleji?

Pokud chcete zánovní telefon kupovat, budete na tento aspekt pochopitelně nahlížet jinak, než když máte v plánu mobil prodat. Při nákupu máte většinou nastavený rozpočet a zhruba víte, kolik daný telefon z druhé ruky stojí. Při prodeji to ale většinou nikdo předem neřeší. Pokud tedy nepořizoval mobil rovnou s nějakým předpokladem, kolik by mohl stát za rok. Jenže jak něco takového odhadnout či zjistit? Například kolem telefonů Xiaomi, které rychle ztrácejí hodnotu i při originálním prodeji, je velká komunita lidí, která umí poradit a přístroje zhodnotit. Co ale třeba Samsungy? Pixely? Nebo iPhony?

Jak rychle ztrácejí hodnotu telefony různých značek?

Přesně kvůli těmto datům vznikly například přehledy na zajímavých amerických webech jako Decluttr nebo Bankmycell.com. Oba se primárně zabývají výkupem starších mobilů, takže mají dost dat na posouzení, jak rychle které telefony ztrácejí hodnotu. Podrobné reporty si můžete projít, odkazy jsou na konci článku. Ani jeden zdroj kvůli svému původu bohužel pořádně nepracuje se značkami jako Xiaomi či Realme. Můžeme ale předpokládat, že u nich budou propady ještě mnohem razantnější a rychlejší než u ostřeji sledovaných značek. Bude to dáno množstvím vydávaných telefonů a překotným zaváděním novinek v nich.

Alespoň k Huawei víme, že mobily tohoto výrobce ztratí za rok 70 % své hodnoty. Je to hodně, nicméně velmi blízko hodnotám zjištěným u OnePlus, Googlu či Samsungu. Možná vás překvapí, že podle obou serverů si nejlépe drží cenu iPhony. V souboji mezi značkami Samsung a Google je na tom lépe jihokorejská firma. V tom smyslu, že její telefony ztrácejí hodnotu pomaleji. Z dostupných dat je patrné, že na chvostu jsou značky jako LG, Motorola, Huawei a OnePlus. Trochu překvapivě si ale cenu drží Nokia přístroje. Moc rádi bychom viděli kompletní přehled všech významných celosvětových značek. Pokud o nějaké víte, určitě se o něj podělte v komentáři.

Jakou byste tipli hodnotu vašemu telefonu po roce používání?

Zdroje: Decluttr, Bankmycell