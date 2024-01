8800 mAh, IP69K, 120 Hz, 5G… Kolik stojí takový telefon?

Většina dnešních mobilních telefonů si je navzájem dost podobná

Velcí výrobci se experimentů bojí, ty nechávají menším společnostem

Ty na trh někdy přináší hodně zajímavé kousky, jedním z nich je Blackview BL8000

Výkonné kompaktní mobilní telefony? Na trhu jich je stále méně, jedním z posledních je nově představený Samsung Galaxy S24, které se řadí k současné špičce. Nabízí výkonný procesor, pořádný fotoaparát a navrch skvělou sedmiletou podporu. Co když ale hledáte úplně jiný kousek?

Třeba odolný telefon s pořádnou baterií, který snese téměř jakékoliv zacházení. Přitom by ale měl podporovat 5G sítě, displej by měl mít frekvenci 120 Hz a ani design by nutně nemusel připomínat cihlu. Jeden takový přístroj má za sebou globální premiéru, jmenuje se Blackview BL8000.

IPS displej s úhlopříčkou 6,78 palce nabízí rozlišení 2460 x 1080 pixelů a potěší obnovovací frekvence 120 Hz. Není to navíc jediný displej, na zádech se nachází ještě malý displej, pomocí kterého můžete ovládat některé základní funkce, například budík nebo přehrávač hudby. IP certifikaci dnes nabízí spousta telefonů, Blackview BL8000 ale jde o něco dál. Máme zde vojenskou certifikaci MIL-STD-810H, nechybí IP68/IP69K. Telefon zkrátka přežije téměř jakékoliv podmínky, můžete se na něj spolehnout. Velká baterie a odolná konstrukce se ale samozřejmě podepsaly na hmotnosti, telefon váží skoro 400 gramů.

8800 mAh už je slušná kapacita

Slušné reakce zajistí procesor MediaTek Dimensity 7050, který je doplněný o celých 12 GB operační paměti. Baterii s kapacitou 8800 mAh jsme zmínili v názvu článku, energii doplníte pomocí 33W nabíjení. Hlavní fotoaparát má rozlišení 50 megapixelů, o výsledné kvalitě fotografií si moc nedělám iluze, ale o ty tady zkrátka úplně nejde. Širokoúhlý fotoaparát má rozlišení 8 megapixelů, makro snímač klasické dva megapixely. Problém nemám s Androidem 13, který se v telefonu zatím nachází. V telefonu můžete používat dvě karty SIM současně, nechybí podpora NFC.

Blackview BL8000: Durability Reigns in Every Angle! | IP68 & IP69K & MIL-STD 810H

Blackview BL8000 už je oficiálně v prodeji a cena necelých 7000 korun je velmi slušná. Ano, nemůžeme očekávat nejlepší podporu na světě, zmíněný Samsung Galaxy S24 na tom bude mnohem lépe a společně s ním většina telefonů současnosti. Ani z kvality fotografií se na zadek neposadíme. Přesto jsem rád, že na trh se dostávají mobilní telefony pro zákazníky, kteří zkrátka mají specifické potřeby. S Blackview BL8000 na večírku neoslníte, ale v divoké přírodě vám dobře poslouží.

Líbí se vám Blackview BL8000?

Zdroj: aliexpress