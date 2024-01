HyperOS míří do dalších telefonů. Majitelé budou smutní!

HyperOS od Xiaomi se neustále rozšiřuje, update zamířil do spousty telefonů

Všechny dosavadní aktualizace měly jedno společné – byly postaveny na Androidu 14

Několik telefonů obdrží rozhraní postavené na bázi předchozího Androidu a to je škoda

Xiaomi si v loňském roce s aktualizací na Android 14 pospíšilo, s výjimkou telefonů od společnosti Google bylo vůbec nejrychlejší a update vydalo jen s několikahodinovým zpožděním. Na konci roku pak výrobce naplno začal uvolňovat HyperOS, jehož první generace je postavena právě na Androidu 14.

Bohužel to ale neplatí u všech telefonů, několik modelů (mezi nimi mé oblíbené Xiaomi 12X, které je skvělým kompaktním strojem) obdrží uživatelské rozhraní HyperOS aniž by současně získaly Android 14. Výrobce nám v tom dělá (opět) trochu nepořádek, podobná situace panovala už v případě MIUI 14.

MIUI 14 je nejčastěji spojené s Androidem 13, na některých mobilních telefonech (z hlavy mě napadá POCO X3 NFC) je ale zkombinováno s Androidem 12. Dosud platilo, že telefon současně s HyperOS obdržel rovněž Android 14. Výjimkou bylo několik málo telefonů, které nejprve obdržely Android 14, aniž by se změnila verze MIUI. Teprve poté dané přístroje obdržely HyperOS, bavíme se o modelech Xiaomi 12T, Xiaomi 13 a Xiaomi 13 Pro.

Jsem zvědav, jak si nové rozhraní bude s Androidem 13 rozumět, dozvíme se to pravděpodobně už brzy. Ve svém Xiaomi 12X mám odemknutý bootloader, aktualizaci budu muset nainstalovat ručně. Jak už jsme vás informovali, do telefonů s odemknutým bootloaderem HyperOS oficiální cestou nikdy nedorazí. Současně ale platí, že si bootloader můžete zamknout, aktualizaci nainstalovat a potom jej znovu odemknout. To už ale bude jiným způsobem, ten současný platí pouze pro zařízení s MIUI…

Jak se díváte na kombinaci HyperOS s Androidem 13?

Zdroj: xiaomiui