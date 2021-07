Apple na své nedávné konferenci WWDC 2021 představil funkci, která umožňuje FaceTime hovory na Android zařízeních. Jenže jak to má jablečný gigant ve zvyku, telefony s Androidem nenápadně shazuje (když už je musí ukázat). Třeba pro FaceTime prezentaci ukázal neexistující mobilní telefon s obřími rámečky a velkým výřezem, aby dal najevo jak jsou telefony s tímto systémem pozadu.

Apple vyobrazil ve své reklamě moderní Android telefon

A to není jediná situace. Aplikace Apple Beats na Google Play obsahuje fotografii Pixelu 2 z roku 2017, což je ještě dobré. Pokud byste chtěli přejít z Androidu na iOS a stáhli si aplikaci move to iOS, je zde vyobrazený telefon značky HTC z roku 2014. Jenže teď situaci přehodnotil a zvážil, zda by si vyobrazením starého Androidu u reklamy na nová sluchátka Beats Studio Buds spíš neuškodil. Rozhodl se tak použít pro tuto reklamu Samsung Galaxy S21, tedy aktuální vlajkovou loď.

Může se to zdát jako banalita, ovšem situace že se Apple rozhodl vyobrazit mladou ženu s novým telefonem od Samsungu je minimálně neobvyklá. Kdyby zvolil namísto toho zvolil třeba Samsung Galaxy S2, vypadalo by to velmi divně.

Jaký máte názor na tuto situaci?

Zdroj: androidauthority