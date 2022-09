Benchmark AnTuTu právě zveřejnil svůj žebříček nejvýkonnějších telefonů, tentokrát za měsíc srpen 2022. To znamená, že jde o nejvýkonnější mobily, které se do testu dostaly od 1. do 31. srpna a prošly testem nejméně tisíckrát. Máme zde několik nových mobilů, přičemž žebříčku vévodí ty s novým Snapdragonem 8 Gen1 Plus. Pojďme se na ně tedy mrknout.

Vůbec nejlepší skóre si odnesla nubia Red Magic 7S. Dosáhla v průměru na 1 123 898 bodů. Hned v závěsu je Asus ROG Phone 6 se skóre 1 105 762 bodů a třetici uzavírá nubia Red Magic 7S Pro, která si vyvařila 1 097 708 bodů. Dále se zde nachází iQOO 10 Pro, Lenovo Legion Y70, iQOO 10, Motorola Moto X30 Pro, Xiaomi 12S Pro a Xiaomi Mix Fold 2.

Nechybí samozřejmě ani žebříček tzv. budget vlajek, kde naopak kralují čipy od MediaTeku. Vůbec na prvním místě se umístilo realme GT Neo3 s Dimensity 8100, které dosáhlo na 809 603 bodů. Následuje vivo S15 Pro, Redmi Note 11T Pro+ či OnePlus Ace. Ve střední třídě se pak nachází hromada mobilů od Honoru, ale také Xiaomi či Oppo.

Dostal se do žebříčku i váš mobil?

Zdroj: gizchina.com