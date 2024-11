Samsung Galaxy S25 Ultra dorazí začátkem příštího roku

Vybaven bude čipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Uniklý test nasvědčuje skvělému výkonnostnímu nárůstu

Nová řada vlajkových Samsungů by se opět měla představit začátkem příštího roku. Na jejich debut se přitom mohou těšit i ti, kteří si je nebudou chtít pořídit. Ve stejnou dobu by totiž měla přijít stabilní verze nadstavby One UI 7, již mnozí prezentují jako revoluční. Fantastický posun kupředu předvede také Galaxy S25 Ultra, a to v oblasti výkonu. Prozrazuje to čerstvě uniklý test.

V databázi softwaru Geekbench se objevil výsledek benchmarku Samsungu Galaxy S25 Ultra. Vrcholnému jihokorejskému modelu se podařilo získat 3 148 bodů v oblasti single-core a 10 236 bodů za multi-core výkon. Samsung Galaxy S24 Ultra, který jsme recenzovali začátkem letoška, v námi provedených testech obdržel 2 245 bodů a 6 590 bodů.

Samsung Galaxy S25 Ultra sázející na novogenerační čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite tak vykazuje přibližně 40% a 47% nárůst hrubé síly CPU, což je až překvapivé.

Jen pro srovnání: Xiaomi 15 v testu provedeném ještě před oficiálním uvedením na čínský trh získalo skóre 3 180 bodů za single-core výkon a 10 058 bodů v oblasti multi-core. Velikostně je však výrazně menší, což může být nevýhodou z hlediska komplexity chladicího systému. Samsung každopádně má ještě relativně dost času na optimalizace, takže je klidně možné, že Galaxy S25 Ultra na tom bude ve finále ještě lépe.

Co se ostatních hardwarových komponent týče, Samsung Galaxy S25 Ultra pravděpodobně nebude ztělesněním termínu revoluce. Dříve se sice spekulovalo nad vylepšením 3x teleobjektivu, avšak dle posledních zvěstí se ani toho nedočkáme. Je pravděpodobné, že výrobce místo toho své trumfy vsadí na umělou inteligenci.

Co od Samsungu Galaxy S25 Ultra očekáváte vy?

