One UI 7 přinese naprosto geniální funkci! První beta má být za rohem

Minulý měsíc Samsung zklamal nejednoho svého fanouška, když na vývojářské konferenci SDC 2024 prozradil, že nadstavbu One UI 7 přinese až začátkem následujícího roku. Stabilní verze dorazí spolu s vlajkovými loděmi řady Galaxy S25, tedy s nejvyšší pravděpodobností někdy v průběhu ledna. První beta verze už ale může být za rohem.

Testovací build One UI 7, který bude k dispozici pro širší veřejnost, je podle insidera Ice Universe vzdálený půl měsíce. Dočkat bychom se jej tedy měli ještě v průběhu listopadu. Leaker Tarun Vats pak upozornil na spuštění oficiální stránky pro betu One UI 7 na fóru Samsungu, což opět potvrzuje brzké uvedení.

Exclusive ❗️

Samsung One UI 7 beta is almost here!

The official One UI 7.0 beta forum page has now been created on Samsung’s Community website, which means that the beta program could be open to the public soon. 🥳

Share this awesome news 🥳#OneUI7#GalaxyS24#Samsung pic.twitter.com/ieMRv8VpoL

— Tarun Vats (@tarunvats33) October 31, 2024