Navigace v interiéru bude možná díky technologii Wi-Fi Ranging (IEEE 802.11az)

Jedná se o novinku v Androidu 15

Bude třeba počkat na podporu hardwaru a firmwaru

Wi-Fi Ranging (IEEE 802.11az) je technologie, která umožňuje zařízením určit polohu v interiéru s přesností pod 1 metr. Využití je široké od navigace v tunelech až po směrování nakupujících ke správnému obchodu v nákupních centrech. A Android 15 přináší podporu této technologie do mobilů. Samozřejmě je nutné, aby byl mobil vybaven příslušným čipem.

V Androidu už podobná technologie dostupná je, konkrétně od verze 9. Jedná se o standard 802.11mc neboli Wi-Fi Round Trip Time (RTT). Tato norma používá přesné měření časování (FTM) k umožnění sledování polohy s přesností 1-2 m. Místo toho, aby se Wi-Fi RTT s FTM spoléhalo na měření síly signálu, měří “dobu letu” (ToF) mezi RF paketem odeslaným z vašeho telefonu do několika blízkých přístupových bodů. Wi-Fi RTT s FTM sice fungovalo ve standardních pásmech 2,4 i 5 GHz, ale nikdy nebylo široce nasazeno v terénu.

Získání polohy RSSI vs RTT

Už Wi-Fi RTT s FTM je poměrně přesné, IEEE SA jej dokázalo ještě vylepšit. Již zmíněný Wi-Fi Ranging s FTM umožňuje přesnost <1 m (až 0,4 m). K tomu využívá dvojnásobnou šířku pásma (160 MHz vs. 80 MHz), podporuje pásmo 6 GHz, je škálovatelný, je bezpečnější a chráněnější a podporuje dynamické rychlosti měření.

Historie určování polohy pomocí Wi-Fi

Proč vlastně řešit Wi-Fi Rangeing, když existuje UWB a Bluetooth 6.0 s Channel Sounding je za rohem? Určování polohy založené na Wi-Fi nabízí vynikající poměr nákladů a výkonu. Má spoustu dostupného spektra pro uspokojení rostoucí poptávky, je kompatibilní s předchozími generacemi Wi-Fi, je škálovatelné pro velký počet klientů, přizpůsobuje se podmínkám, je robustní vůči vícecestnému připojení přes MIMO, je bezpečné a nákladově efektivní. Wi-Fi Ranging je sice o něco méně přesný než UWB a Bluetooth Channel Sounding, ale zato má lepší dosah.

Wi-Fi Ranging vs UWB a Bluetooth Channel Sounding

Tým pro určování polohy Android v rámci společnosti Google již představuje několik způsobů, jak lze funkci Wi-Fi Ranging využít. Pro začátek by to mohlo umožnit maloobchodní aplikace, které vám pomohou najít cestu k produktu v obchodě. Mohl by být také použit k pohodlnějšímu ovládání chytré domácnosti. Pokud například požádáte asistenta o rozsvícení světel, aplikace může automaticky určit, ve které místnosti se nacházíte, a určit, která světla má zapnout.

Zatím se ale jedná o hudbu budoucnosti. Většina telefonů podporu Wi-Fi Rangeing postrádá a také přístupové body budou potřebovat aktualizaci firmware.

Zdroj: AndroidAuthority