Bluetooth SIG (Special Interest Group) zveřejnil tento týden specifikace Bluetooth 6.0, ale jedna z nejzajímavějších nových funkcí je už podporována v očekávaném systému Android 15. Channel Sounding nabízí možnost, jak přesně změřit vzdálenost dvou Bluetooth zařízení.

Připomíná vám to něco? Ano, jedná se vlastně o konkurenci k širokopásmovému připojení UWB. Zatímco UWB není stále příliš rozšířené, Bluetooth najdeme prakticky všude. Proto se používá obyčejné Bluetooth pro lokalizaci objektů v případě, kdy není UWB k dispozici.

Bluetooth 6

Přestože specifikace Bluetooth 6 je zbrusu nová, zdá se, že Google už zapracoval Channel Sounding do systému Android 15, jak odhalili specialisté z Android Authority. Channel Sounding umožňuje zařízením Bluetooth určit přítomnost, vzdálenost a směr jiných kompatibilních zařízení Bluetooth. Tato funkce umožňuje měření vzdálenosti mezi zařízeními s přesností 10-30 cm, což je výrazně přesnější než stará metoda pro odhad vzdálenosti mezi dvěma zařízeními Bluetooth – indikátor síly přijímaného signálu (RSSI).

Channel Sounding je metoda používaná v bezdrátové komunikaci, která pomáhá zjistit, jak se signál šíří mezi dvěma zařízeními, jako je třeba telefon a Wi-Fi router. Měří, jak dobře signál prochází prostředím, kde mohou být překážky nebo odrazy, jako stěny nebo nábytek. Na základě těchto měření se systém může přizpůsobit a zlepšit kvalitu a rychlost připojení.

I bez znalosti technických detailů je na první pohled jasné, jaké možnosti se zde otevírají. Nejde jen o nalezení založených klíčů od auta, ale například i o přesnou navigaci v interiéru. Zlepší se také přesnost sítě Najdi moje zařízení, která nyní používá méně dokonalou metodu RSSI.

RSSI (Received Signal Strength Indicator) je ukazatel síly signálu, který zařízení, jako mobilní telefon nebo notebook, přijímá od zdroje signálu, například od Wi-Fi routeru nebo mobilní věže. Jednoduše řečeno, je to měření toho, jak silný nebo slabý je signál, který vaše zařízení přijímá. Pokud je hodnota RSSI vysoká, znamená to, že signál je silný, což obvykle znamená dobré připojení. Naopak nízká hodnota RSSI ukazuje na slabý signál, což může způsobovat pomalejší internet, výpadky nebo špatnou kvalitu připojení. Faktory jako vzdálenost od vysílače nebo překážky (jako stěny) mohou způsobit, že signál slábne a hodnota RSSI klesá.

Bohužel zatím neexistují žádná zařízení Bluetooth, která by Channel Sounding podporovala. Je to proto, že byl teprve nedávno představen jako součást základní specifikace Bluetooth 6.0, takže budeme muset buď počkat, až se objeví nová zařízení s čipy s certifikací Bluetooth 6.0 (což je pravděpodobnější), nebo až stávající zařízení aktualizují firmware a upgradují jejich kód Bluetooth tak, aby podporoval specifikaci Bluetooth 6.0 (což je velmi nepravděpodobné). V každém případě bude nejspíše třeba čekat měsíce, ne-li roky, než se Channel Sounding stane běžnou funkcí. Ale aspoň naštěstí nebudete muset čekat, až to Android bude podporovat.

Využíváte lokalizaci pomocí Bluetooth?