Pokud by měli uživatelé mobilních telefonů označit jednu jejich součástku za slabé místo, velmi často by pravděpodobně zazněla baterie. I když se výrobci hardwaru i vývojáři aplikací neustále snaží z hlediska spotřeby energie vše co nejvíce optimalizovat, stagnující kapacita běžně používaných baterií zatím neumožňuje dosáhnout například vícedenní výdrže. A protože zatím nepřichází žádná revoluce z hlediska materiálů, hledají se další alternativní možnosti úspory. Android 14 to například zkusí přes ztmavení tapety.

V čerstvém beta 3 vydání se v nastavení spořiče baterie objevila nová funkce, která má za úkol přidat nějakou tu minutku výdrže právě skrz nastavení nižšího jasu pozadí na ploše. Ikony a další prvky si přitom ponechávají jas běžný. Nejde o úplně novou funkci, nicméně doposud byla dostupná buď jako součást komplexního extrémního spořiče, nebo v režimu večerky. V něm je ale spíš snahou šetřit uživatelovy oči a ne energii.

Množství takto uspořené energie zatím nebylo zmíněno. Zejména u OLED displejů, u kterých záleží na počtu rozsvícených pixelů a jejich jasu, by nemuselo jít o zanedbatelné hodnoty. Užitečným vedlejším efektem ztmavení tapety může evidentně být i jakýsi falešný režim vysokého kontrastu. Protože pozadí je tmavší a ikony zůstávají jasné, jsou lépe viditelné.

Jak jste spokojení s výdrží vašeho mobilu?

Zdroj: apolice