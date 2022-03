5 tipů na zboží z Číny: Nový Xiaomi USB flash disk a další

Vítejte u dalších tipů na zajímavé zboží z obchodů na tržišti AliExpress. Dnešní výběr je pestrý a sahá od přenášení dat přes hraní her až po nabíjení. Hlavním tipem je přitom nedávno představený USB flash disk Dual U od Xiaomi.

Evropské sklady, daň a clo Prodejní portál AliExpress již začal plošně využívat přímé zdanění v evropském hospodářském prostoru. Pod cenou zboží můžete vidět větu “Price includes VAT” neboli potvrzení, že v hodnotě je již započítána daň. Dál ale myslete na to, že zboží s hodnotou přes 150 eur se týká i clo.

Xiaomi Dual U flash Disk

Jde o nový USB flash disk, který firma představila teprve před pár dny a který navazuje na dřívější “šňůrkový” model. Díky otočnému krytu může nabídnout jak připojení přes klasické USB-A, tak i přes moderní USB-C. Dá se tedy použít například i při přímém připojení do mobilu nebo tabletu. Prodávají se dvě různé kapacity.

Cena: od 510 Kč

Herní ovladač Ipega Gamepad PG-9217

Hraní her na telefonu má své technické hranice. Například u možnosti pohodlného ovládání, když mobil nemá k těmto účelům na těle speciální tlačítka. Situaci pak řeší speciální gamepad, do kterého smartphone vložíte a bezdrátově jej ovládáte. Tento konkrétní model má na AliExpressu hromadu objednávek i velmi dobré hodnocení.

Cena: 640 Kč

UGREEN Bluetooth 5.0 receiver s aptX LL a HD

Bluetooth přijímač a případně i vysílač, který nad zbytkem velmi široké nabídky podobných zařízení ční díky tomu, že splňuje standardy aptX LL či aptx HD, umožňuje rychlé párování přes NFC a výdrž při přehrávání hudby činí krásných 10 hodin.

Cena: 1 070 Kč

Full HD mini kamerka

Šikovný pomocník pro případy, kdy potřebujete snímat určitý prostor velmi nenápadně. Tato kamerka má rozměry pouhých 3 x 3 x 1 cm a přitom nahrává ve Full HD a má také automatický noční režim. Můžete případně rovnou přikoupit i paměťovou kartu a dejte si pozor, jestli objednáváte verzi s nebo bez baterie.

Cena: 510 Kč

Baseus univerzální nabíjecí kabel

Hledání správných kabelů pro různé typy telefonů nebo jiných zařízení je pěkná otrava. Dvojnásob to platí v případě, kdy vás o pomoc požádá i nějaký “jablíčkář”. Pokud se vám to stává poměrně často, možná by stálo za zvážení pořízení podobného univerzálního kabelu. V tomto případě je určitě na značku Baseus spoleh.

Cena: 500 Kč

