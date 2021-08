5 tipů na zajímavé zboží z Číny: Levná herní sluchátka

Jsme tu s dalšími tipy na zajímavé zboží z Číny. Budeme pokračovat v sérii speciálních vydání, která se věnují jednomu konkrétnímu segmentu produktů. Pro dnešek to budou levná herní sluchátka, která lze sehnat na serveru AliExpress. Abychom nedoporučovali nějaká úplně “noname”, vyfiltrovali jsme nabídku podle počtu prodaných kusů a také hodnocení. S přimhouřením oka jde tedy o špičku pomyslného žebříčku. A když píšeme “herní sluchátka”, myslíme tím mimo jiné poctivou circumaurální konstrukci (kolem ucha) a tyčinkový mikrofon.

Evropské sklady, daň a clo Prodejní portál AliExpress již začal plošně využívat přímé zdanění v evropském hospodářském prostoru, čímž z pohledu českých zákazníků v podstatě předběhl chystaný tuzemský zákon. Pod cenou zboží můžete vidět větu “Price includes VAT” neboli potvrzení, že v hodnotě je již započítána daň. Dál ale myslete na to, že zboží s hodnotou přes 150 eur se týká i clo.

REDRAGON ZEUS X H510

Nejdražší a nejvybavenější model ze všech dnešních tipů. Chlubí se 7.1 surround zvukem či barevným RGB podsvícením náušníků. O to hlavní se starají 53mm měniče s rozsahem 50 – 20000 Hz. Impedance 64 ohmů, akustický tlak 98 dB. Vhod přijdou prodyšné látkové náušníky a hlavový most. Aby u vás byla sluchátka rychleji, objednávejte ze Španělska. Není to o moc dražší.

Cena: 1 390 Kč

Sades A6

Také podsvícená, nicméně na první pohled trochu decentnější sluchátka, která rovněž lákají na 7.1 zvuk. V tomto případě ale ze 40mm měničů, které mají lepší rozsah 20 – 20000 Hz (32 ohmů, 122 dB). V Číně jsou momentálně k dostání v bílomodré a maskáčové variantě.

Cena: 690 Kč

OneOdio A71

Frekvenční rozsah, impedanci i velikost měničů mají stejný jako Sades A6, po designové stránce jsou ale mnohem decentnější. Vlastně úplně nejusedlejší z celého dnešního výběru. Akustický tlak je 110 dB. Objednávejte ze Španělska.

Cena: 670 Kč

EKSA E1000

První ze dvou sluchátek této velmi populární značky v našem výběru. Dají se sehnat ve čtyř barevných provedeních i s podsvícením a po technické stránce nabízejí tato 32ohmová sluchátka 50mm měniče, 118dB akustický tlak, klasický rozsah 20 – 20000 Hz a taky 7.1 surround zvuk.

Cena: od 445 Kč

EKSA E900

Od modelu E1000 se odlišují v podstatě jen designem, který je trochu konzervativnější a decentnější. Navíc mají kromě USB i možnost připojení rovnou přes jack.

Cena: od 445 Kč

