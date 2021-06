5 tipů na zajímavé zboží z Číny: Chladicí a ohřívací držák na nápoje do auta

Vítejte u dalších tipů na zajímavé zboží z čínských obchodů. Dnes u nich můžete narazit na dvě praktické vychytávky do vašeho vozu, které jistě oceníte nejen vy při dlouhých cestách. Hlavně chladicí a ohřívací držák na nápoje do auta. Doplní je bezdrátová tavná pistole či “foto” světlo pro kreativce a roztomilé noční LED světýlko ve tvaru dinosaura.

Deelife chladicí a ohřívací držák na nápoje do auta

Nesmírně užitečný pomocník pro nadcházející letní cesty autem, během kterých si možná budete chtít delší dobu vychutnávat vychlazený nápoj. Nebo naopak horký, pokud si do vozu vezmete čaj nebo kávu. To už je na vás. Toto zařízení od Deelife se vejde do klasického otvoru na nápoje a potřebuje zapojení do 12V zásuvky. Objednávejte z Belgie s nižším poštovným.

Cena: 820 Kč

Ulanzi VL49 6W Mini LED světlo pro fotografy / kameramany

Jedno z mnoha “atmosférických” světýlek od poměrně populární značky Ulanzi, která produkuje příslušenství pro audiovizuální kreativce. Díky standardnímu nástavci jej můžete jednoduše připnout například k zrcadlovce a velmi snadno poskytnout třeba i barevný nádech scéně před objektivem. K dispozici je několik kombinací s různým příslušenstvím. Většinu sad je nejvýhodnější nakupovat z Polska.

Cena: 350 Kč

(Xiaomi) Wowstick bezdrátová tavná pistole

Šikovný parťák pro DIY nadšence, kteří chtějí tvořit například i v místech, kde není k dispozici zásuvka. Pistole pocházející z “rodiny” produktů podpořených čínským Xiaomi zvládne fungovat na jedno nabití až dvě hodiny a používá přitom malé válečky s pojivem. Ty se dají případně rovnou přiobjednat ze stejného obchodu.

Cena: 430 Kč

Organizér na sedadlo auta s kapsou na mobil / tablet

Na zadní straně předních sedadel v autě se většinou nachází jen obyčejná kapsa, do které se toho moc nevejde. A když jo, tak dost neuspořádaně. Pokud toužíte po lepším řešení a současně chcete cestujícím na zadní sedačce poskytnout prostor pro odložení (a díky fólii i ovládání) mobilu či tabletu, mrkněte na tento organizér. Může vám vyřešit spousty starostí.

Cena: 180 Kč

Silikonové noční LED světlo “dinosaurus”

Roztomilé světýlko, které má hlavně dětem pomáhat s usínáním. Disponuje samozřejmě několika hladinami jasu, teplot bílé a má případně i časovač, aby nutně nesvítilo nutně celou noc.

Cena: 360 Kč

Další zajímavosti s cenou do 300 Kč

Výběr dalších produktů, které stojí pár korun. I tak by vám ale mohly usnadnit či zpříjemnit život, tak je omrkněte.

