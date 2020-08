Daň, sazby a šikovné kličky: Jak to bude s balíky z Číny od 1. ledna 2021?

Od 1. ledna 2021 má v ČR vstoupit v platnost nový zákon, který v rámci přijetí evropských směrnic zruší daňovou úlevu pro levné balíčky ze zemí třetího světa včetně Číny. Doposud platí, že zásilky s hodnotou do 22 eur nepodléhají zdanění ani clu a zásilky s hodnotou do 150 eur pouze dani 21 %. Několik let tato praxe fungovala a zájem o zboží z e-shopů jako AliExpress, Gearbest, Banggood nebo Wish neustále rostl. Momentálně do celé EU dorazí ročně asi 150 milionů těchto levných a od poplatků osvobozených zásilek. Česko má na tom poměrně velký podíl, zhruba třicet milionů levných balíčků dorazí právě do naší země. Jakmile ale začnou pro zásilky (nejen) z Číny v roce 2021 platit nová pravidla, čísla mohou klesnout. Samozřejmě kvůli cenám.

Když si dnes standardně objednáte z čínského e-shopu zboží v hodnotě 10 eur, bez povšimnutí celních a daňových úřadů vám dorazí a neplatíte absolutně nic navíc. Často ani poštovné, které je dotováno tamní vládou. Přijde vám to zvláštní? Číně a tamním firmám se to vyplatí, jelikož vydělávají na výrobcích, které jsou schopni vyrobit mnohem levněji než v EU a navíc uniknout poplatkům. Výsledkem je stav, kdy evropský zákazník raději sáhne po asijském zboží za nižší cenu a ještě bez cla a DPH, než podobný produkt pořizovat na našem kontinentu. Evropské firmy zatížené daněmi se proto logicky cítí znevýhodněné a politici celkem pochopitelně rozhodli, že je potřeba jednat. A to i z toho důvodu, že pod zmíněnými hranicemi 22 a 150 eur odesilatelé často uměle či lživě posílají i dražší zboží.

Zásilky z Číny v roce 2021: S Českou poštou i dvojnásobek ceny

Co tedy přesně nastane? Hranice pro nutnost zaplacení cla (150 eur) zůstane, zanikne ovšem daňová úleva. I to zboží z Číny za 10 eur, které je ještě letos osvobozeno, tedy bude nutné zdanit. K zaplacení daně pak vede několik cest. V té, se kterou se nyní počítá jako s primární, figuruje Česká pošta. Ta bude připravená proces zprostředkovat za sazbu 200 korun, který se navíc počítá do daňového základu. Pokud si tedy po 1. lednu 2021 objednáte zboží za zmíněných 10 eur aneb cca 270 korun, zaplatíte v tomto případě zboží + poplatek poště + z toho vypočtenou daň a jste na částce 569 korun. To je více než stoprocentní nárůst ceny. Ale půjde to podle všeho udělat i jinak.

Aby nenastal extrémní propad prodejů, čínské e-shopy se pochopitelně budou snažit zákazníky udržet. A některé už šikovně snaží. Když je řeč o procesu doplácení daně, asijští prodejci budou mít dle směrnice k těmto účelům šanci registrovat se pro obchod v evropském hospodářském prostoru. Tím pádem by mohli převzít pravomoc České pošty či jiného prostředníka a se zákazníkem platbu daně vyřešit třeba hned při platbě v e-shopu. Zásilky z Číny budou v roce 2021 stát každopádně více, ale při přímém jednání s prodejcem nemusí nastat ten nepříjemný cenový skok. Bude to třeba “jen” deset, dvacet nebo třicet procent. Záleží na tom, jakou cenovou politiku zvolí daný prodejce. Dlužno dodat, že existuje i třetí varianta. Zákazník často může pomoc kohokoli dalšího odmítnout a daň si nechat v komunikaci s úřady vyměřit sám. Je k tomu ovšem potřeba znalost tabulkových celních zařazení jednotlivých produktů a to vůbec není jednoduché.

Elegantní řešení: Evropské sklady

Všechny tyto strasti mohou zmizet (a ve velkém množství i zmizí) v okamžiku, kdy si gigantické čínské e-shopy zřídí sklady v Evropské unii. Například Gearbest a AliExpress už využívají distribučních center třeba ve Španělsku nebo v Polsku. Narazíte dokonce i na zboží naskladněné u nás v ČR. Jakmile jsou poté produkty zasílány z EU do EU, veškerá výše rozebíraná kalkulace odpadá. Společně s doplácením daně a případně i cla ze strany koncového zákazníka.

Ne všechny věci samozřejmě v evropských skladech leží, nicméně u mobilních telefonů už je to už celkem běžné. Jdou koupit v čínském e-shopu například s odesláním ze Španělska. Přístroj má trochu vyšší cenu a i poštovné se může pohybovat v řádech stokorun, ale stále je to výhodná nabídka. Balíček navíc dorazí mnohem rychleji. Podobně by se mohly řešit zásilky z Číny po 1. lednu 2021. Dá se očekávat, že evropské sklady čínských prodejců budou stále větší, plnější a na více místech.

