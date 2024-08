Zpátky do školy: Xiaomi láká na výhodné nabídky a nabízí slevy nejen pro školáky

Xiaomi spouští akci „Zpátky do školy“ s výraznými slevami na telefony a tablety

K vybraným tabletům dostanete nyní klávesnici zdarma

První zákazníci mohou získat vstupenky na designérskou přehlídku Czech Design Week

Xiaomi se rozhodlo zpříjemnit návrat do školních lavic a kanceláří nejen studentům, ale všem milovníkům technologií. Od 20. srpna do 29. září běží akce „Zpátky do školy“, která láká na zajímavé slevy a dárky. A upřímně, některé z těch nabídek stojí za pozornost. Kompletní nabídku zlevněných produktů najdete na stránkách oficiálního e-shopu www.mistore.cz, ve všech Xiaomi prodejnách a u vybraných partnerů.

K tabletu klávesnice jako dárek

Tablety po letech stagnace opět nabírají na síle. Zákazníci je často kupují jako alternativu k notebookům a upřímně řečeno, zejména v levnějším cenovém segmentu to dává maximální smysl. Tablety nabízejí oproti Windows laptopům delší výdrž baterie, většinou kompaktnější zpracování a díky desktopovému režimu na nich můžete být v dnešní době i produktivní. V redakci je sami využíváme pro psaní článků, sestříhání videa nebo úpravě fotografie. Klávesnici zdarma dostanete k tabletům Xiaomi Pad 6s Pro 12.4, Redmi Pad Pro, Redmi Pad Pro 5G a Xiaomi Pad 6. Pojďme si je v krátkosti představit.

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 je aktuálně tím nejlepším, co čínská firma v Evropě nabízí. Ohromí vynikajícím 12,4″ displejem s jemným rozlišením a 144Hz obnovovací frekvencí, ale také vlajkovým procesorem Snapdragon 8 Gen 2, skvělými reproduktory nebo 10 000mAh baterií s podporou 120W nabíjení. Celkové zhodnocení si můžete přečíst v samostatné recenzi, avšak pokud hledáte tablet bez kompromisů, který budete využívat i pro náročnější činnost, rozhodně jde o super volbu.

Redmi Pad Pro

Redmi Pad Pro je rovněž velmi dobrou volbou. Můžete ho pořídit v 5G variantě, takže nemusíte být omezeni nutně jen na Wi-Fi či mobilní hotspot. Tablet startuje na 7 tisících, což je super nabídka. Za tyto peníze dostanete stále velmi dobrý výkon v podobě Snapdragonu 7s Gen 2, 12,1″ displej se 144Hz frekvencí a 10 000 mAh baterii. Opomenout nesmíme ani čtveřici stereo reproduktorů s podporou Dolby Atmos.

Xiaomi Pad 6

Jestli je na vás 12″ (a více) displej moc velký, můžete sáhnout po stále vynikajícím Xiaomi Padu 6, jenž nabízí kompaktnější rozměry a 11″ displej, rovněž se 144Hz obnovovací frekvencí. Čipset Snapdragon 870 si poradí nejen s běžnou prací, ale rovněž nějakým tím střihem videa či náročnými hrami, které spustí na vysoké detaily. Xiaomi Pad 6 je navíc samotný o 1 000 Kč levnější. Za 7 999 Kč tak získáte nejen super tablet, ale také klávesnici. Pokud se o něm chcete dozvědět více informací, určitě se mrkněte na naší dobovou recenzi.

V super akcích jsou i mobily!

Co se týče telefonů, Xiaomi sáhlo do všech cenových kategorií. Zajímavě působí základní Redmi Note 13, který je nyní k mání za 3 999 Kč. Za tuhle cenu nabízí solidní výkon, 120Hz AMOLED displej a 5000mAh baterii s podporou 33W nabíjení, což není vůbec špatné.

O 1 000 Kč levnější je i Redmi Note 13 5G se silnějším procesorem MediaTek Dimensity 6080 a 108MP fotoaparátem. Za 5 999 Kč jde opět o vynikající volbu, kompletní srovnání celé řady si můžete prohlédnout v jednom z našich předchozích textů.

Jestliže vám stačí základ, slevy se nevyhnuly ani dostupnějším modelům, a třeba takové Redmi A3 je k dostání od 1 999 Kč. Tento mobil se může pochlubit velkou 5 000mAh baterií, 6,71“ 90Hz displejem a parádním vzhledem s kruhovým designem fotoaparátu.

Opomenuta nebyla ani značka POCO. POCO M6 Pro disponuje výkonným čipem Helio G99-Ultra, má 120Hz AMOLED Flow displej a je k dostání již od 4 999 Kč.

Pokud ale toužíte po něčem opravdu výkonném, řada Xiaomi 14 s optikou Leica by mohla stát za zvážení. Základní Xiaomi 14 zlevnilo z původních 24 499 Kč na 19 999 Kč. Jedná se o vlajkovou loď bez kompromisů s kompaktními rozměry, potěší také vynikající teleobjektiv či nádherný AMOLED displej s jasem až 3000 nitů. A pokud hledáte skutečnou náhradu za fotoaparát, sáhněte po Xiaomi 14 Ultra. Ta je nyní o 5 000 Kč výhodnější a jde o jeden z nejlépe fotících mobilů na trhu. Velmi kvalitní senzory vám v kombinaci s Leicou vykouzlí fotografie, které svou kvalitou, detaily a celkovým zpracováním připomínají spíše ty, které známe z moderních bezzrcadlovek, nežli z klasických telefonů.

Xiaomi se také snaží propojit technologie s uměním. Prvních 300 zákazníků může získat vstupenky na Czech Design Week. Akce, na které se představí nejlepší čeští designéři současnosti se koná od 5. do 8. září ve Výstavní síni Mánes a v Clam-Gallasově paláci. Součástí přehlídky jsou i nejnovější výrobky značky Xiaomi. Stačí být mezi prvními třemi sty kupujícími, kteří si vyberou z nabídky akce Zpátky do školy. Pozvánka na Czech Design Week v hodnotě 600 Kč jim přijde společně se zbožím. Pozvánku je možné získat pouze ke zboží, které bude expedováno před koncem výstavy, tj. do 8. 9. 2024.

Využijete některé ze slev na produkty Xiaomi?