Třetí série seriálu Zaklínač se odhaluje v novém traileru

Půjde o poslední řadu s Henry Cavillem

Na Netflix se dostane již 29. června

Na festivalu Summer Game Fest se letos neobjevují jen nové videohry, ale právě na této akci se nám odhalil také nový trailer ke třetí sérii seriálu Zaklínač z dílen Netflixu. Půjde o poslední řadu, ve které Geralta ztvární Henry Cavill. Ve čtvrté sérii by jej měl nahradit Liam Hemsworth, což spousta fanoušků nemůže překousnout.

V traileru můžeme spatřit vše, co je pro seriál, hry a vlastně celou knižní předlohu typické, ať už je řeč o děsivých příšerách, krvavých bitvách, kouzlech nebo samozřejmě Geraltovi samotném. Je vidět, že značka skutečně táhne, jelikož Netflix neuzavře děj v této sérii, namísto toho chce tento lore neustále rozšiřovat. Důkazem může být třeba skvělý animák The Witcher: Nightmare of the Wolf, nebo prequel Pokrevní pouto, což je naopak odstrašující případ toho, jak výborně zmrvit původní předlohu.

Zaklínač: 3. řada | Oficiální trailer | Netflix

Třetí série seriálu Zaklínač vychází na Netflixu již 29. června. V ten den vyjde prvních pět epizod, na další tři si pak budeme muset počkat až do 27. července.

Jak se těšíte na další sérii seriálu Zaklínač?

Zdroj: YouTube