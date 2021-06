Na téma chytrých hodinek jsme vám podobných článků přinesli už dost. V dnešním si však zadáme poměrně nelehký úkol – vybrat zajímavé chytré hodinky do 2 000 Kč. Některé z nich máme otestované, jiné mají pozitivní recenze u uživatelů. Pokud tak chcete udělat radost sami sobě nebo někomu jinému, můžete se inspirovat v našem výběru. Důraz byl kladen na lepší zpracování, použitelný systém a v neposlední řadě také design a výdrž baterie. Pokud byste měli větší rozpočet, můžete mrknout do našich článků o hodinkách do 3 000 Kč, 5 000 Kč či 10 000 Kč.

Xiaomi Haylou Solar LS05

Hodinky Xiaomi Haylou Solar LS05 jsou z toho seznamu jednoznačně nejlevnější. Přesto mohou méně náročným uživatelům skvěle posloužit. Dominuje zde 1,28″ TFT LCD panel s rozlišením 240 x 240 pixelů a obklopuje jej kovový rámeček. K telefonu se připojí skrz Bluetooth 5.0 a na výběr dostanete ze 12ti sportovních režimů. Nechybí však ani možnost ovládání hudby či zobrazování notifikací z telefonu.

Hodinky vydrží až měsíc na jedno nabití, pokud budete mít zapnuté monitorování srdečního tepu, dostanete se asi na 14 dní. Nechybí funkce jako sledování spánku a dechová cvičení. Aplikace je v češtině, hodinky podporují diakritiku ovšem systém v hodinkách je v angličtině.

Cena: 700 Kč

Amazfit Bip U

Chytré hodinky Amazfit Bip U nabídnou stejně jako ty od Xiaomi zajímavý poměr mezi cenou a výkonem. Přední stranu pokrývá 1,43″ barevný displej s rozlišením 320 x 302 pixelů. Potěší možnost vybrat si až z 50ti různých ciferníků, které si navíc můžete dále přizpůsobit. Na rozdíl od levnějších Xiaomi nabídnou měření kyslíku v krvi a více než 60 sportovních režimů.

Na jedno nabití vydrží hodinky až 9 dní a nechybí ani 5 ATM voděodolnost. Z dalších funkcí stojí za zmínku sledování spánku, stresu či menstruačního cyklu.

Cena: 1100 Kč

Huawei Watch Fit

Huawei Watch Fit jsou skvělé hodinky, které jsme pro vás minulý rok recenzovali. Oproti ostatním Huawei hodinkám se liší nižší pořizovací cenou, čtvercovým displejem nebo zaměřením na sport. Hodinky Huawei Watch Fit jsou pouze 10,7 mm tenké a bez řemínku váží pouhých 21 gramů, takže je na ruce sotva ucítíte a absolutně nám nedělalo problém mít je na sobě. Nechybí senzor pro monitorování tepu či okysličení krve a lze sledovat také spánek a stres.

Přední stranu pokrývá 1,64″ AMOLED panel s rozlišením 280 x 456 pixelů a opět spadá do jednoho z nejlepších displejů u hodinek své cenové kategorie. Pokud jste někdy měli čest s jinými Huawei hodinkami, které využívají systém Lite OS, budete se zde cítit jako doma. Jedná se o velice dobře použitelný, avšak značně omezený systém. Obchod s aplikacemi třetích stran byste zde hledali marně, stejně jako například NFC. Huawei říká, že při běžném používání se dostanete na výdrž kolem 9-10 dní.

Cena: 1800 Kč

Amazfit GTS 2 mini

Amazfit GTS 2 mini mohou sice dle názvu vypovídat, že jde o malé hodinky. Tak tomu ale není, což dokazuje i velikost displeje. Oproti většímu bratříčkovi (1,65″) zde nalezneme 1,55″ AMOLED panel s rozlišením 354 x 306 pixelů, což rozhodně není málo. Při náročném používání hodinky vydrží týden, při běžném pak 14 dní. Dokonce se zde vyskytuje režim nízké spotřeby, kdy se dostanete i na 21 dní.

Parádní design samozřejmě doplňují i užitečné funkce jako měření okysličení krve, srdeční frekvence nebo podrobnější sledování spánku. Díky internímu úložišti si navíc můžete přesunout hudbu přímo na hodinky a poslouchat z nich (resp. ze sluchátek).

Cena: 1900 Kč

Máte tip na jiné chytré hodinky do 2 000 Kč?