Nejlepší chytré hodinky do 10 000 Kč. Jaké vybrat v roce 2020?

V dnešním světě, kdy je na trhu chytrých hodinek pomalu stejně hodně, jako telefonů, není jednoduché se zorientovat. V dnešním článku se podíváme na nejlepší chytré hodinky od 6 000 do 10 000 Kč, které si můžete koupit v roce 2020. V předchozím článku jsme vám ukázali kompletní seznam nejlepších hodinek do 5 000 Kč, takže pokud vás zajímají levnější kousky, určitě do něj mrkněte. Dnes se podíváme na již v podstatě vlajkové modely. Pojďme tedy na to.

Podle čeho jsme vybírali? Náš seznam obsahuje hodinky, se kterými máme zkušenost a jsou mezi uživateli oblíbené. Kromě rychlosti, funkcí, výdrže baterie nebo třeba kvality displeje jsme rovněž hleděli na poruchovost. Právě kvůli poruchovosti zde nenaleznete některé výrobce. V seznamu naleznete modely, které disponují dlouhou výdrží baterie, operačním systémem Wear OS nebo ostatními klíčovými funkcemi. V této cenové relaci jsme se ale zaměřili i na vzhled hodinek.

Nejlepší chytré hodinky do 10 000 Kč

Samsung Galaxy Watch 3

Mnoho zahraničních i českých webů se shoduje, že Samsung Galaxy Watch 3 jsou ty nejlepší chytré hodinky, které si můžete koupit. Jde o nástupce původních Galaxy Watch z roku 2018, který si zachovává mnoho prvků, ovšem je řádně vylepšen. Disponuje otočnou lunetou, díky které je ovládání hodinek mnohem snažší, než při používání dotykového displeje. Toto je tedy jedna z klíčových funkcí, proč byste se měli rozhodnout právě pro vlajkové hodinky od jihokorejského giganta.

Aplikace, které jsou na hodinkách dostupné sice nejsou tak rozmanité, jako v případě Wear OS či watchOS, ovšem TizenOS stále nabízí kvalitní základní aplikace. Hodinky vypadají dobře na ruce, hodí se i pro sledování fitness aktivit a nechybí jim ani EKG či NFC. Jsou k dispozici ve dvou velikostech – 41 a 45 mm a nabízí se také LTE varianta. Baterie vydrží asi dva dny běžného používání a potěší také úložiště pro nahrání hudby. Za hodinky zaplatíme od 9 990 Kč až po 12 490 Kč.



Mobvoi TicWatch Pro LTE

Hodinky TicWatch Pro LTE pro vás mohou být ideální volbou v případě, že hledáte LTE hodinky s Wear OS. Jedná se o precizní kus hardwaru, který podporuje eSIM, NFC, GPS a nechybí jim ani fantastická výdrž, na kterou jsme se zaměřili v naší recenzi. Google platby sice nefungují, ale za to nemůže Mobvoi, nýbrž samotný Google. Hodinky nabízí spoustu funkcí, tak jak byste od Wear OS očekávali.

A pokud by vám to nestačilo, není žádný problém stáhnout si z Obchodu Play hned stovky aplikací třetích stran. Nechybí samozřejmě ani senzor srdečního tepu či sledování a následné vyhodnocování kvality vašeho spánku, k čemuž slouží aplikace TicSleep. Pokud byste se s nimi chtěli potopit, není to díky certifikaci IP68 a standardu 5ATM žádný problém. Jejich cena činí 8 999 Kč.



Mobvoi TicWatch Pro 2020

Jestliže se vám líbí výše zmíněné hodinky ale nemáte zájem o LTE, můžete sáhnout po levnějších TicWatch Pro 2020. Ty se liší ale třeba i ve vzhledu, mají jinou lunetu a jsou celkově elegantnější, zatímco LTE varianta sází spíše na sportovnější vzhled. Mají také kožený náramek, oproti LTE verzi, která má silikonový. I zde můžeme počítat se dvěma displeji, přičemž jeden je primární, druhý pak šetří energii a vydrží vám až měsíc. Tento model vyjde v Česku přibližně na 7 500 Kč. Pokud byste se chtěli dovědět více, určitě mrkněte na naší recenzi.

Garmin Venu

Jestliže se obáváte nákupu chytrých hodinek z toho důvodu, že nejsou dostatečně stylové, rozhodně byste se měli podívat po Garmin Venu a minimálně si je vyzkoušet. Hodinky jsou totiž parádní a na ruce působí hodnotně. Nechybí jim samozřejmě parádní AMOLED displej. Jedná se o jedny z mála hodinek od značky Garmin, které mají právě tento typ displeje. I přesto však vydrží 5 dní běžného používání.

Mezi další funkce patří vestavěná GPS, přes 20 sportovních režimů, monitorování srdeční frekvence, sledování spánku a třeba i vestavěné úložiště pro 500 skladeb. Lákavý je také monitoring okysličení krve, což bohužel stále není u některých výrobců standardem. Pro mobilní platby pak poslouží tradičně Garmin Pay. Hodinky Garmin Venu jsou k dispozici pouze v jedné 43 mm variantě a zaplatíme za ně asi 8 400 Kč.



Samsung Galaxy Watch Active 2

Samsung Galaxy Watch Active 2 jsou skvělými hodinkami s parádním minimalistickým designem. O vše se zde stará stejně jako v Galaxy Watch 3 operační systéme TizenOS. Tyto hodinky se hodí hlavně sportovcům, jelikož právě pro tento účel slouží. Nechybí vestavěná GPS či sledování spánku, ale třeba i jídla, pitného režimu, kofeinu a mnoho dalšího. Je zde také aplikace Running Coach, která vám poskytuje sledování vašeho tempa v reálném čase a mnoho dalšího.

Pokud byste chtěli přes hodinky odpovídat na notifikace, není to žádný problém. Umožňují vám totiž odepisovat skrz diktování, vestavěné klávesnice či předem nadefinovaných odpovědí. Podporují také bezdrátové nabíjení a vydrží přibližně dva dny. V Česku vyjdou asi na 6 500 Kč.



Fossil Gen5

Nemálo zahraničních recenzí se shodují na tom, že Fossil Gen5 jsou nejlepšími chytrými hodinkami s Wear OS. Jsou svižné a hlavně vypadají skvěle a hodnotně na ruce. Jedná se o jedny z chytrých hodinek, které svým vzhledem spíše připomínají tradiční hodinky. Mají 1,28″ AMOLED displej a hlavně čipset Snapdragon Wear 3100, který je vůbec nejnovější na poli nositelné elektroniky.

Zamrzí však absence měření EKG či krevního tlaku. Hodinky jsou především módní doplněk. Baterie sice vydrží pouze jeden den, ale na to jsme u Wear OS zvyklí. Fossil Gen5 jsou u nás k dispozici od částky 6 500 Kč až do 7 500 Kč v závislosti na tom, jakou variantu si zvolíte.

Máte jiný tip na chytré hodinky do 10 000 Kč?