Kdo brzdil YouTube při aktivním blokování reklamy? AdBlock!

Boj YouTube proti blokátorům reklamy bude v roce 2024 pokračovat

Reklama je pro jednu z nejnavštěvovanějších stránek světa hlavním zdrojem příjmů

Pokud vám reklama překáží a chcete být fér, zvažte pořízení předplatného YouTube Premium

Před pár dny jsme vám informovali o odvetě, kterou YouTube připravilo pro uživatele, kteří sáhli k blokování reklamy. YouTube nadále fungovalo a videa jste mohli prohlížet, nicméně reakce stránek byly velmi pomalé a sledování videa krajně nepohodlné. Stačilo vypnout AdBlock a vše fungovalo skvěle.

Pravda je ale nakonec úplně jiná. Zpomalování stránek nebylo způsobeno nějakým cíleným zásahem ze strany YouTube! Na vině byl samotný AdBlock, jeden z nejpopulárnějších blokátorů reklamy na světě. Chyba v něm způsobila, že YouTube zkrátka nefungovalo správně. Opravená verze problém vyřešila.

Můžeme ale předpokládat, že vývojáři YouTube určitě neřekli poslední slovo a nadále budou hledat cesty, jak používání blokátorů reklamy znepříjemnit. Je to boj, který pravděpodobně nemohou nikdy vyhrát… Dokud ale není blokování reklamy skutečně masovou záležitostí, nemusí Google respektive YouTube sahat k nějakým krajním řešením. A ano, množství reklamy na internetu (a nemáme tím na mysli jen YouTube) není malé. Na druhou stranu díky reklamě existuje spousta projektů, které mohou fungovat a existovat, aniž by za ně museli návštěvníci přímo platit.

Reklama z internetu určitě nezmizí ani v roce 2024 a přiznávám se, že na budoucnost reklamy na internetu jsem zvědavý. Třeba se do reklamy více zapojí AI, výsledkem by mohlo být menší její množství, která ale bude více relevantní pro konkrétního návštěvníka. Nakonec by mohli být spokojení všichni – běžní uživatelé, provozovatelé stránek a samozřejmě také inzerenti. Uvidíme…

Použili jste někdy blokátor reklamy na YouTube?

Zdroj: 9to5google