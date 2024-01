YouTube vás potrestá při detekci blokátoru reklam! Jak?

Silný boj YouTube proti blokátorům reklam v roce 2024 pokračuje

Reklamy najdete úplně všude, řešením může být platba předplatného

YouTube neznemožní přístup k oblíbeným záběrům, ale znepříjemní jej

V posledních měsících roku 2023 se výrazně zostřil boj YouTube proti nejrůznějším blokátorům reklamy. Tato válka pravděpodobně nikdy nebude ukončena, obě strany neustále doplňují svůj arzenál. Tentokráte jde do boje YouTube. Videa zobrazí, ale budete trpět!

Reklama je dnes na internetu úplně všude a uznávám, že její menší objem by mi vůbec nevadil. Například Facebook bez reklam za mě ekonomicky nedává smysl (myšleno pro běžného uživatele, pro Facebook samozřejmě ano), předplatné YouTube Premium má ale cenu nastavenou rozumně.

Chápu ale, že používání blokátorů reklam (například Adblock) zůstane populární možná navěky, mít něco zadarmo a bez omezení zkrátka je lákavé a spousta lidí tomuto pokušení podlehne. Pochopení pro tento postoj nemám, ale to by bylo na mnohem rozsáhlejší článek. Jakou zbraň (přesněji řečeno trest) YouTube zavádí, pokud detekuje používání aplikace pro blokování reklam? Na portál se dostanete, ale velmi nízkou rychlostí, která je na hraně použitelnosti. Stačí ale vypnout aktivní blokátor reklamy a vše se vrátí do normálu, stránky opět fungují plnou rychlostí a můžete konzumovat obsah z celého světa.

Možná budu v menšině, ale YouTube za mě k problému přistupuje rozumně a chápu, že bez reklamy by zkrátka stránky nemohly existovat. Ostatně reklama dnes živí většinu internetových projektů a myslím si, že se na tom nic nezmění ani v následujících letech. Jak už jsem zmínil, cena za Premium mi nepřijde přehnaná. Ano, platit za videa bez reklam, platit za Facebook bez reklam, platit za Netflix. Ono to naskáče, ale nelze mít vše zdarma (jakkoliv pěkné by to bylo). Každý by si měl vybrat, jaký obsah je pro něj důležitý a kde třeba reklamu bude ochotný snést.

Trpět reklamu, platit předplatné nebo používat blokátory?

