Názor na placený Facebook: Vlk se nažral a koza zůstala celá!

Placený Facebook a Instagram je skutečností!

Nemusíte se ale bát, nadále je můžete používat zdarma

Zaplatíte nepřímo sledováním reklamy, placený tarif je byrokracie

Facebook (respektive mateřská společnost Meta) zase jednou ustoupil Evropské unii a připravil formu předplatného, díky kterému se můžete nadobro zbavit reklam. Netýká se to jen Facebooku, neuvidíte je ani na Instagramu. Jen ta cena není úplně nízká, deset euro měsíčně je dost peněz, za podobnou sumu dostanete předplatné Netflixu! Meta tímto krokem sice splnila literu nařízení, ale uživatelé (ani úředníci) nemají důvod jásat…

Ad-free Facebook and Instagram subscription coming to Europe next month https://t.co/NABhbXzfB1 by @benlovejoy — 9to5Mac (@9to5mac) October 30, 2023

Pojďme se trochu konkrétněji podívat na čísla. Facebook má kolem tří miliard měsíčně aktivních uživatelů, každý den Facebook používá kolem dvou miliard lidí. Pokud se podíváme na čtvrtletní tržby zjistíme, že Facebook dokáže vygenerovat něco přes 30 miliard dolarů za jeden kvartál. Jednoduše spočítáme (ostatně podobná čísla jsou součástí burzovních zpráv), že z jednoho uživatele dokáže Facebook získat za čtvrtletí kolem deseti dolarů.

Za vypnutí reklamy ale chce 10 dolarů měsíčně, tedy trojnásobek! Přitom forma předplatného je dnes moderní způsob vydělávání peněz, je to pro Facebook jistý příjem a nemusel by shánět inzerenty. Ale pro Facebook je reklama klíčovou součástí podnikání a ceny předplatného ukazují, že jeho cílem je pouze splnit nařízení, které v Evropě dostal. Že to nedává smysl pro Facebook ani pro uživatele už je věc druhá. Zkrátka a jednoduše – vlk se nažral a koza zůstala celá.

Zdroj: fb.com