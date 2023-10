S nástupem streamovacích platforem si získala forma měsíčního předplatného ve světě oblibu. Nyní se k tomuto trendu připojuje řada i sociálních sítí. K hnutí se přidávají i svěřenci Mety. Spouští placené předplatné, které odstraní reklamy.

Meta reaguje na regulace Evropské unie týkající se cílení reklam a shromažďování dat zavedením nového předplatného. Toto opatření nabízí uživatelům možnost zvolit si mezi bezplatnou verzí služby s cílenou reklamou a placenou verzí bez reklam. Meta věří, že tímto způsobem lépe a jasněji splní evropské požadavky na ochranu dat, zahrnující Zákon o digitálních trzích a GDPR.

Bezplatný přístup ke službám, i když s reklamami, zůstane stejně jako původně. Meta dbá na svůj závazek dodržení evropských předpisů a dále bude nabízet bezplatný přístup pro ty, kteří platit nechtějí. Slíbila také, že pro neplatící uživatele zůstane vše beze změny s dostupnými stávajícími nástroji pro předvolby reklam.

Předplatné bez reklam bude dostupné pouze pro osoby starší 18 let v EU, zemích EHP a ve Švýcarsku. V začátku bude platit pro všechny propojené účty na Facebooku a Instagramu, s postupným zavedením příplatku za propojené účty. Hlavní výhodou je také závazek společnosti Meta, že data předplatitelů nebudou použita pro cílení reklam.

Bude stát 9,99 €/měsíc na webu nebo 12,99 €/měsíc na iOS a Android. Od 1. března 2024 za každý další účet propojený v Centru účtů zaplatí další poplatek 6 € v Centru účtů a 8 € v systému iOS a Android.

