Bude YouTube umět stahovat videa na více zařízeních naráz?

Tohle by mohla být opravdu hodně praktická funkce. Představte si, že máte třeba telefon, tablet, notebook a televizi s Android TV a v nich přihlášený YouTube Premium (tedy vylepšený Google) účet. Dejme tomu na tabletu zvolíte, že má aplikace stáhnout několik videí, což se také stane. Ale nejen v tabletu, ale současně i na všech ostatních přístrojích se stejným účtem. Toto stahování obsahu na více zařízeních by se mohlo na YouTube Premium možná brzy objevit.

K novince vede několik indicií. Ty první sahají už do roku 2018, kde se v aplikaci objevily pojmy jako “Updated cross device offline state”. Před pár dny se pak v beta verzi mobilního YouTube objevily “cross device offline” možnosti, které máte možnost vidět v galerii.

Je možné, že Google pod těmito položkami zamýšlí něco jiného, nicméně stahování obsahu na více zařízeních přes YouTube Premium není úplně vyloučené. Logicky by to dávalo smysl a předplatitele by to jistě potěšilo. Záměrně nezmiňujeme jen videa, protože by mohlo jít následně třeba i o skladby z YT Music. Zmíněné nastavení se některým uživatelům beta verze aplikace objevilo a pak zase zmizelo. Funkční ještě nebylo. Google k této spekulací zatím mlčí.

Zdroj: apolice