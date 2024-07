Vášeň pro čtení knih různých žánrů nemizí ani v digitálním věku

Knihy jsou dostupnější, než kdy jindy, ale stále se nejedná o levnou záležitost

I za e-knihy se platí, my ale ukážeme, jak je získat legálně zdarma

Nedávno jsme vydali článek o tom, jak sehnat audioknihy v češtině zdarma. Ne každý preferuje audioknihy, proto přinášíme tipy na místa, kde se dají sehnat zdarma e-knihy v češtině ve formátu, kdy si je můžete přečíst sami. Knihy jsou většinou ke stažení ve více formátech jako je ePub, PDF apod. Nejste tedy vázaní na jednu konkrétní čtečku, ale můžete si vybrat.

Zdarma poskytují často část své nabídky velká internetová knihkupectví a vydavatelé. Jedná se bohužel většinou o knihy typu Babička od Boženy Němcové. Se vší úctou k tvorbě paní Boženy Němcové to dnes není to nejzajímavější, co na internetu lze najít. Některá knihkupectví mají sekci zdarma dle našeho mínění jen pro formu, aby mohli říct, že ji mají. Takové odkazy v článku ani neuvádíme. Vybíráme jen ta místa, kde najdete nabídku kvalitní a širokou. Nemá smysl mít zde 20 odkazů na sbírky knih z doby českého národního obrození, že? Seznam je řazen abecedně.

Knihy bývají někdy chráněné tzv. sociálním DRM. To v praxi znamená, že neexistuje žádné technické omezení v šíření knihy, ale její součástí jsou informace o vás. Pokud si tedy stáhnete takovou knihu a někam ji nahrajete, každý uvidí, kdo je za její šíření odpovědný.

Obsah

Databáze knih

Kromě největší knižní databáze zde najdete hodnocení knih, názory uživatelů, informace o autorech, povídkách, aktuality z literárního světa a mnoho dalšího. Dnes nás ale hlavně zajímá, že zde najdeme více než 3000 e-knih zdarma ke stažení ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze. Knihy lze filtrovat podle žánrů nebo autora a řadit podle data vydání, hodnocení, názvu a dalších parametrů.





Databook

Internetové knihkupectví s velkou sekcí knih zdarma. Najdete zde elektronické knihy od více jak 145 autorů e-knih ve formátu PDF, ePub a MOBI (Mobipocket). Vše jako e-knihy zdarma ke stažení nejen pro Amazon Kindle, ale i ostatní čtečky, tablety, iPad, mobilní telefon i počítač.



eBookz

Nejedná se přímo o místo, odkud e-knihy stáhnete, ale kde je můžete najít. V přehledném filtru zadáte požadovanou kategorii, do položky maximální cena zadáte nulu a kliknete na Hledat. Čím je tento server mimořádný, je, že nehledá knihy u sebe, ale po internetu. Výsledkem je tak seznam odkazů. Vy pak musíte stáhnout knihu z jejího originálního umístění. Musíte tak překonat případné další registrace, ale odměnou je mnohem širší záběr.





eKnihyZdarma

Hezky uspořádaný seznam e-knih ke stažení, tříděných podle žánrů. Ke stažení zde najdeme asi 320 knih, většinu najdeme v sekci klasika. Bohužel se asi jedná o projekt v klinické smrti, poslední příspěvek v sekci aktuality je PF 2020. Ale dokud funguje, využívejte!



eKnizky

Slovenský projekt, kam mohou autoři nahrávat svá díla a poskytnout je zdarma ke stažení. Najdeme zde asi 2500 knih. Nabídka není omezena jen na slovenčinu, najdeme zde i české e-knihy. Knihy jsou k dispozici v různých formátech tak trochu bez ladu a skladu, některé v PDF, jiné i v ePub, který je pro čtečky vhodnější. Pro stažení je třeba se přihlásit.



Knihy Dobrovský

Jedno z největších knihkupectví s velkou sítí tradičních kamenných obchodů nabízí ke stažení několik povídek zdarma. Nejde ani zdaleka o tak rozsáhlou sbírku jako v předchozích případech, zato zde ale najdete novější tvorbu. V případě, že se stanete členy klubu, můžete za každý měsíc, kdy nakoupíte aspoň jednu knihu za peníze, získat jednu e-knihu zdarma. Není jasné, nakolik můžete výběr e-knihy zdarma ovlivnit.



Městská knihovna v Praze

Městskou knihovnu v Praze jsme už zmínili ve spolupráci s Databází knih, nabízí ale i vlastní sekci s e-knihami ke stažení zdarma. Nabídka se prolíná s nabídkou Databáze knih, ale není úplně stejná. Knihy jsou ke stažení bez jakéhokoliv omezení, dokonce není třeba ani registrace.



Play Knihy

Google bohužel nenabízí žádné uživatelské filtrování a musíte se spokojit s tím, co vám sám nabídne. Je třeba listovat nabídkou a sledovat cenu knihy. Nejstahovanější E-knihy ke stažení zdarma najdete tak, že v sekci Knihy je třeba sjet trochu dolů a u nabídky Nejprodávanější přepnout na To nejlepší za 0 Kč. Knihu si můžete přečíst na webu nebo v aplikaci na mobilu. Je možné také export, návod jak na to, najdete v článku Jak stahovat knihy z Google Play.

Google Play Books & Audiobooks Google LLC

Romány zdarma

Velice zajímavý projekt, kde mohou současní autoři nabídnout svá díla čtenářům. Stažení knih ve formátu PDF je zdarma a bez nutné registrace. Součástí stažené knihy může být číslo konta, kam můžete autorovi poslat dobrovolný příspěvek. Toto považujeme za výborný přístup.

Stránky samotné, byť se zajímavým obsahem, vypadají bohužel jako z devadesátých let minulého století. Najdete zde jen jmenný seznam autorů a po kliknutí na autora se zobrazí jeho knihy. Žádné filtrování aspoň podle žánrů nenajdeme. Nejedná se ale o mrtvý projekt, jeho správci rezignovali jen na technickou část věci. Nové knihy stále přibývají, i když ne takovým tempem, jak by si správci projektu přáli.

Poznámka: stránky nepodporují protokol https, moderní prohlížeče vás před jeho návštěvou mohou varovat.



Přehled

Název Počet knih Nutný profil Odkaz Databáze knih 3000 ano ⬇️ Databook 350 ano ⬇️ eBookz 7200 různě ⬇️ eKnihyZdarma.cz 320 ne ⬇️ eKnizky.sk 2500 ano ⬇️ Knihy Dobrovský 80 ano ⬇️ Městská knihovna v Praze 3000 ne ⬇️ Play Knihy ? ano ⬇️ Romány zdarma ? ne ⬇️

U některých stránek není snadné nebo dokonce možné zjistit počet nabízených knih. V takovém případě je v tabulce otazník.

Stahujete e-knihy zdarma pouze z legálních zdrojů?

Zdroj: vlastní