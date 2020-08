YouTube Music nasazuje fajn vychytávku, kterou umí Hudba Google Play

Služba Hudba Google Play pomalu končí a americký gigant se nadále snaží vytvořit z YouTube Music jejího plnohodnotného následovníka. Mnoho uživatelů zatím nese nucený přechod těžce, jelikož tyto platformy pochopitelně nejsou úplně totožné. Google se nicméně snaží v hudební verzi YouTube přinést zajímavé novinky a přitom uživatelům starší služby ponechat oblíbené funkce. Druhou variantu teď reprezentuje nově zavedená funkce související s procházením obsahu. Při kliknutí na jméno interpreta nyní YouTube Music nově ukazuje primárně skladby, které má uživatel v knihovně.

Doposud se po otevření stránky interpreta zobrazovaly vždy všechny jeho skladby. Nyní, když na tuto stránku jdete z vlastní knihovny, se zobrazí pouze seznam jeho skladeb, které se v knihovně nacházejí. To dokáže ušetřit spoustu času při hledání oblíbených písniček od vybraného interpreta.

Pro rozbalení rozšířeného seznamu všech skladeb stačí kliknout na nové tlačítko, které se zobrazuje pod vyfiltrovaným obsahem. To je mimochodem trochu nešikovně přeloženo do češtiny jako “Zobrazit vše podle interpretů”. Díky této novince, která vlastně do YouTube Music kopíruje nastavení z Hudba Google Play, jsou nyní skladby vybraného interpreta v knihovně mnohem dostupnější.

Používáte YT Music? Jste spokojení?

Zdroj: apolice