“Přispěj mi do playlistu.” YouTube Music zavede sdílení práv v knihovně

Hudební streamovací služba YouTube Music se v posledních týdnech těší od svého stvořitele velké pozornosti. Google chce jejím prostřednictvím nahradit stávající platformu Hudba Google Play a tak do ní přidává jednu funkci za druhou. Aby toho mohla úplně novým, stávajícím i přecházejícím uživatelům nabídnout co nejvíce. Nedávno jsme informovali například o tom, že se už je možné do služby nahrávat i lokální skladby. Rozbor jedné z nadcházejících verzí teď odhalil, že se do YouTube Music chystá sdílená editace playlistů.

Novinka má umožnit nasdílet libovolným uživatelům speciální odkaz, se kterým pak mohou přidávat do vašeho seznamu skladeb další videa nebo písničky. Tato funkce by jistě našla mnoho uplatnění jak mezi přáteli s podobným vkusem, tak i ve větších skupinách. Nové nastavení se objeví pod dosavadním tlačítkem pro vytvoření či editaci playlistu. Zatímco doposud jsou tam jen políčka pro název a popis a přepínač pro Veřejný, Neveřejný a Soukromý seznam stop, v budoucnu přibude i funkce “Collaborate”. V ní bude možné po jejím zapnutí vygenerovat zmíněný link, který pak jen pošlete přátelům. Sdílená editace playlistů půjde v YouTube Music na stejném místě případně i deaktivovat.

Využijete možnost přidávání skladeb do plalistů ve více lidech?

Zdroj: 9to5