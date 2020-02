YouTube Music už umožní přidávání vlastních skladeb. Máme návod

Jak už nejspíš víte, Google finišuje se svými plány ukončit službu Hudba Google Play a přenést její funkce do nástroje YouTube Music. Jednou ze stěžejních možností, na kterou uživatelé novější platformy netrpělivě čekají, je možnost nahrávat do knihovny vlastní skladby. Tedy nejen ty online zakoupené, ale i ty uložené v počítači. Ano, jen v počítači (případně prohlížeči). Google v oficiální nápovědě upozorňuje, že z mobilní aplikace to (zatím?) nejde. Nedávno se objevila informace o tom, že je tato možnost dostupná některým betatesterům. Po pár týdnech už ji Google zavádí přímo naostro a postupně se dostává ke všem uživatelům. Můžeme se tedy podívat, jak do YouTube music vlastní skladby přidat. Brzy byste měli mít v YouTube music možnost vlastní hudbu uploadovat.

Jak tedy přidat do YouTube music vlastní skladby? První varianta je “klikací”. Kliknete na profilový obrázek vpravo nahoře a zvolíte možnost Nahrát. V dialogovém okně vyberete požadované soubory (podporovány jsou formáty FLAC, M4A, MP3, OGG a WMA) a spustíte upload. Stejně jako třeba u Google Disku uvidíte průběh nahrávání a po jeho dokončení potvrzovací zprávu. Druhá “neklikací” varianta spočívá v použití drag-n-drop funkce aneb přetažení vybraných souborů do okna s otevřenou adresou music.youtube.com.

Vlastní skladby bez reklam i mimo verzi Premium

Když pak budete chtít uploadované skladby procházet, můžete je najít na dvou místech. Podle toho, zda jste nahrávali celé složky (alba), nebo jen jednotlivé soubory. Těmi cestami jsou Knihovna > Skladby > Nahrané a Knihovna > Alba > Nahrané. Společně s tím přichází také nový filtr pro vyhledávání, ve kterém můžete vlastní skladby ve výsledcích odlišit. Jen doplníme, že funkci zatím v našich účtech nevidíme, takže české názvy odhadujeme. Jakmile budou jasné, článek případně upravíme.

Google k oficiální nápovědě, jak přidat do YouTube music vlastní skladby, dodává ještě pár důležitých informací. Vaše skladby můžete například přehrávat jen vy. To platí i pro případy, kdy někomu pošlete přímý odkaz na playlist. Pokud jsou v něm vámi nahrané skladby, nezobrazí se mu. A to ani v případě, že jde o uživatele ze společného rodinného tarifu. Zajímavé pak je, že k poslouchání vlastních skladeb bez reklam a přerušení není nutné mít tarif Premium. Uživatelům služby Hudba Google Play pak firma vzkazuje, že pro přesun jejich tamních hudebních knihoven připravuje vlastní postup.

Už vidíte možnost na YouTube music nahrávat vlastní skladby?

