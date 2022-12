YouTube aplikace mají v Androidu 13 parádní možnost vysílání

Nový systém Android 13 přinesl mimo jiné pokročilé ovládání médií v horní roletce. Například zabudovaný přehrávač, který je šikovně po ruce, nabízí velmi rychlé a pohodlné přepínání skladeb a další možnosti (jak naposledy demonstrovalo třeba Spotify). Přibylo i rychlé přepínání mezi výstupními audio zařízeními. Pro práci s médii se ale v této části systému evidentně dají vymyslet i další praktické funkce. Jak ukazují aplikace YouTube a YouTube Music, o dost šikovnější může být třeba přístup ke “castování” neboli vysílání na jiná zařízení.

The app was not found in the store. :-(

Zatímco doposud bylo nutné pro zapnutí takového vysílání do zmíněných aplikací vstoupit a stisknout patřičné tlačítko, v nových verzích už se dá signál pustit do požadovaného zařízení rovnou z roletky. Jsou zde totiž v nabídce nejen reproduktor telefonu či připojená sluchátka, ale mimo jiné i zařízení pracující se standardem Chromecast. Vysílání audia například do televizoru s Android TV je tak otázka jednoho potažení a jednoho klepnutí. K dispozici je zde pochopitelně i možnost změny hlasitosti.

Dunno if it's known, but this feature started rolling to me today. It works with YouTube music and YouTube so far. pic.twitter.com/vQNGrGUd74

— farofas pinduca (@DTHayakawa) December 13, 2022