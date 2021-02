Tip na zajímavý YouTube kanál: RustyHands opraví i roky pohřbený mobil

Co se starým, často poškozeným mobilním telefonem? Pokud jste kreativní a přístroj není úplně po smrti, můžete jej využít třeba jako kameru, domácí ovládací panel nebo dětskou chůvičku. Když má značku Samsung, tak dokonce v rámci nového programu Galaxy Upcycling at Home. Co když je na tom ale telefon opravdu hodně špatně? Než se příště rozhodnete s ním mrsknout do popelnice (samozřejmě té na elektroodpad, že ano?), zkuste se podívat na YouTube kanál RustyHands.

Wet Cellphone Restoration | RESTORATION ABANDONED OPPO PHONE

Autor videí na tomto kanále se věnuje právě opravám a záchranám zdánlivě odepsaných mobilů. Třeba i posbíraných na skládce nebo nalezených v řece. Jestli vás tedy někdy zajímalo, jak těžce zničený telefon se dá ještě zachránit, u těchto videí to můžete zjistit. Jasně, ne všechny situace vedoucí k nalezení telefonu můžeme považovat za autentické, ale je zábava počínání tohoto šikovného mazáka sledovat. Berte YouTube kanál RustyHands jako náš tip na zábavu přes víkend. A taky ukázku, jak by rozhodně nemělo vypadat nakládání s odpadem.

Jak jste na tom s vlastnoručními opravami mobilů?