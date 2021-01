Prodlužte život starému mobilu: Samsung uvádí Galaxy Upcycling at Home

Co se starým / starším chytrým telefonem, který už nechcete používat pro jeho primární účely? Tuto otázku někdo řeší jednoduše prodejem nebo předáním někomu dalšímu, což je fajn. Často to ale končí odložením přístroje do šuplíku. Vzhledem k současnému tlaku na ekologické chování je ale samozřejmě vhodné, aby elektronika vydržela sloužit co nejdéle. Třeba i v omezeném či pozměněném režimu. Právě na této myšlence stojí projekt Galaxy Upcycling at Home, který při lednovém uvedení novinek v čele s řadou mobilů S21 přiblížil korejský Samsung. V rámci něj je možné odložené mobily jednoduchou cestou přetvořit na IoT prvky pro chytrou domácnost.

[CES 2021] Samsung Upcycling | Samsung

Projekt Galaxy Upcycling at Home

Nová iniciativa vychází ze skoro čtyři roky starého projektu Galaxy Upcycling, který si klade za cíl právě pomáhat eliminovat dopady velkospotřeby elektroniky na životní prostředí. Jelikož ale šlo doposud jen o nahodilé a experimentální kroky jako tvorba očního snímače nebo těžba kryptoměn, nic extra významného se z pohledu spotřebitelů nedělo. To má vytuněný projekt Galaxy Upcycling at Home změnit a posunout o level výš. V něm totiž půjde právě o koncové zákazníky a majitele starších zařízení. Jak napovídá samotný název, přeměnuby měl zvládnout každý doma.

Samsung při prezentaci ukázal, o co mu konkrétně jde a jak chce ve zmíněných situacích pomoci. Namísto toho, aby skončil starý telefon v šuplíku, půjde po speciální softwarové aktualizaci přetvořit třeba na chytrou dětskou chůvičku nebo automatický zapínač světel. Tyto dva příklady zatím korejská firma v prezentaci ukázala. Do budoucna mají ale varianty přibývat a nová forma projektu Upcycling by měla narůst do mnohem větších rozměrů. A hlavně v takové formě, aby mohli telefony udržovat déle při životě jednoduše přímo jejich majitelé. Opravitelnost, delší softwarová podpora, vyměnitelné baterie, vynechávání nabíječek či obalů v balení nebo i rozumnější využití materiálů u obalů – to jsou všechno související témata, která odrážejí současnou snahu škodit co nejméně životnímu prostředí. Uvidíme, kam se posune dál a jak to budou zákazníci vnímat.

Samsung Galaxy Watch Active 2 dostávají zásadní aktualizaci. O co jde? čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Jak zatím využíváte staré telefony?

Zdroj: Samsung