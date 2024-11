Redmi Note 13 Pro+ je dodnes jedním z nejvýhodnějších Androidů střední třídy

Jeho nástupce už debutoval v Číně, a pokud mě má potěšit, musí se zlepšit ve dvou ohledech

Přál bych si lépe optimalizovanou nadstavbu a delší výdrž baterie. Zřejmě se i dočkám

Letos na jaře jsem měl příležitost otestovat telefony řady Xiaomi Redmi Note 13 a srovnat je s relevantní konkurencí. Vůbec nejdéle jsem používal vrcholný model Redmi Note 13 Pro+, jemuž se v testu postavil nejprve Samsung Galaxy A55 5G a posléze krapet dražší Realme 12 Pro+.

Redmi Note 13 Pro+ jsem vždy považoval za neskutečně výhodný telefon a dnes to platí dvakrát tak dobře, jelikož se jeho cena výrazně snížila. Aktuálně se nejlevnější nabídka pohybuje lehce nad 7 000 korunami, což je ve srovnání se zaváděcí částkou 10 999 Kč pohádková cena. Oba zmínění konkurenti jej však předháněli ve dvou zcela zásadních aspektech. Změní to jeho nástupce?

Co musí Redmi Note 14 Pro+ změnit?

Redmi Note 14 Pro+ dorazilo na čínský trh a vypadá opravdu nadějně, byť k nám dorazí s trochu horší výbavou (konkrétně prý nepřinese teleobjektiv, což je opravdu škoda). Zlepšilo odolnost i výkon, a jak by se dalo očekávat, nabízí i vyšší hodnotu maximálního jasu. Všechny tyto upgrady sice potěší, ale ve srovnání se systémem a výdrží baterie je nepovažuji za příliš důležité.

Optimalizace nadstavby

Xiaomi HyperOS mě sednul po stránce designu, ale při používání Redmi Note 13 Pro+ šlo cítit, že vyžaduje ještě trochu péče. Nadstavba se místy kousala a co se optimalizace týče, byla na tom znatelně hůř než Samsung Galaxy A55 5G s One UI.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ sice do Číny přišlo s HyperOS 1.0, ale jelikož výrobce mezitím odhalil pokročilejší HyperOS 2, mohlo by k nám přijít právě s touto verzí. A kdyby přece jenom přišlo s „jedničkou“, aktualizace na „dvojku“ by se zřejmě dočkalo co nevidět.

Kromě řady nových funkcí slibuje Xiaomi od HyperOS 2 právě o poznání lepší odezvu a plynulost. Tentokrát už opravdu věřím, že to vyjde a že se Redmi Note 14 Pro+ – ale pochopitelně i další modely – stane ještě konkurenceschopnějším.

Výdrž baterie

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ nemělo nikterak malou baterii. Ba naopak, kapacita 5 000 mAh představovala v jeho době pro telefony s podobnou velikostí (6,67″ displej) jakýsi standard. Přesto však s ohledem na výdrž zaostávalo jak za Samsungem, tak i za Realme. Zvládlo to sice vykompenzovat rychlým nabíjením, ale pokud jsem celý den pryč, je mi podpora 120W dobíjení víceméně k ničemu.

U Redmi Note 14 Pro+ se Xiaomi nicméně rozjelo a vybavilo jej hned 6 200mAh akumulátorem. Sice na svého předchůdce ztrácí co do rychlosti nabíjení – podporuje totiž nanejvýš 90 W – ale osobně jsem přesvědčen, že většina uživatelů ocení onu signifikantně delší výdrž, které bychom se měli dočkat. K jejímu dosažení by mohl přispět i modernější čipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3.

Kdy se Redmi Note 14 Pro+ objeví u nás?

Celá řada Redmi Note 14 se dle posledních informací podívá mimo Čínu těsně po Vánocích, konkrétně 26. prosince. Týkat se to však má pouze Indie a my Češi si tedy zřejmě počkáme až do začátku příštího roku (pravděpodobně do ledna, maximálně do února). Kolik budou jednotlivé modely stát, zatím není jasné.

Jak se na řadu Redmi Note 14 těšíte vy?