Redmi Buds 8 konečně míří do Česka! Levná ANC sluchátka koupíte za 1 290 korun Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi přináší do Česka i základní Redmi Buds 8 a doplňuje jimi řadu, kterou už tvoří verze Pro, Lite a Active Sluchátka lákají na aktivní potlačení hluku se špičkou 50 dB, 11mm měniče a výdrž až 44 hodin s pouzdrem Zatím je v nabídce jen Smarty za 1 290 Kč, k dalším prodejcům nejspíš zamíří během pár týdnů Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 23.6.2026 14:27 Žádné komentáře 0 Levných bezdrátových sluchátek má Xiaomi pod značkou Redmi celou kolekci – a teď ji uzavírá. Po modelech Pro, Lite a Active se na český trh dostávají i základní Redmi Buds 8, která spojují slušné aktivní potlačení hluku s cenou lehce nad tisícovku. Co Redmi Buds 8 nabízejí Hlavním tahákem je aktivní potlačení hluku. Xiaomi u základního modelu slibuje útlum okolního hluku se špičkou až 50 dB v pásmu do 4 kHz. Jde ale o maximální hodnotu – průměrnou hloubku potlačení udává výrobce na 24,9 dB, takže k tichu dražších špičkových sluchátek to mít budou daleko. O zvuk se v každém špuntu stará jeden 11mm dynamický měnič. O spojení se stará Bluetooth 5.4 a z kodeků sluchátka zvládají SBC, AAC i bezztrátovější LHDC. Telefonování pomáhá trojice mikrofonů, k dispozici je pětistupňový ekvalizér i funkce Smart Connect pro rychlé přepínání mezi telefonem a dalšími zařízeními. Ztracený špunt navíc dohledáte přímo v aplikaci. Odolnost IP54 zvládne pot i déšť a každé sluchátko váží jen kolem pěti gramů. Výdrž a nabíjení Ani ve výdrži si Redmi Buds 8 nevedou špatně. Na jedno nabití mají špunty vydržet až 11 hodin přehrávání, se zapnutým ANC zhruba 6,5 hodiny. S nabíjecím pouzdrem o kapacitě 475 mAh se celková výdrž natáhne až na 44 hodin, s aktivním potlačením hluku pak na 28 hodin. Dobíjí se přes USB-C. Xiaomi Pad 9 přinese jen malá vylepšení, prozrazují úniky. Co už víme o výbavě? Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Cena a dostupnost Na český trh sluchátka teprve vplouvají a zatím je má v nabídce e-shop Smarty, který je prodává za 1 290 Kč. K dostání jsou v černé, bílé a zelené barvě. K dalším prodejcům nejspíš zamíří už brzy. Sáhli byste po základních Redmi Buds 8, nebo si raději připlatíte za verzi Pro? Zdroje: Xiaomi, vlastní O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář ANC Bezdrátová sluchátka Redmi sluchátka Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024