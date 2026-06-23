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Redmi Buds 8 konečně míří do Česka! Levná ANC sluchátka koupíte za 1 290 korun

  • Xiaomi přináší do Česka i základní Redmi Buds 8 a doplňuje jimi řadu, kterou už tvoří verze Pro, Lite a Active
  • Sluchátka lákají na aktivní potlačení hluku se špičkou 50 dB, 11mm měniče a výdrž až 44 hodin s pouzdrem
  • Zatím je v nabídce jen Smarty za 1 290 Kč, k dalším prodejcům nejspíš zamíří během pár týdnů

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
23.6.2026 14:27
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redmi buds 8 barevne varianty

Levných bezdrátových sluchátek má Xiaomi pod značkou Redmi celou kolekci – a teď ji uzavírá. Po modelech Pro, Lite a Active se na český trh dostávají i základní Redmi Buds 8, která spojují slušné aktivní potlačení hluku s cenou lehce nad tisícovku.

Co Redmi Buds 8 nabízejí

Hlavním tahákem je aktivní potlačení hluku. Xiaomi u základního modelu slibuje útlum okolního hluku se špičkou až 50 dB v pásmu do 4 kHz. Jde ale o maximální hodnotu – průměrnou hloubku potlačení udává výrobce na 24,9 dB, takže k tichu dražších špičkových sluchátek to mít budou daleko. O zvuk se v každém špuntu stará jeden 11mm dynamický měnič.

redmi buds 8 zelena v krabicce

O spojení se stará Bluetooth 5.4 a z kodeků sluchátka zvládají SBC, AAC i bezztrátovější LHDC. Telefonování pomáhá trojice mikrofonů, k dispozici je pětistupňový ekvalizér i funkce Smart Connect pro rychlé přepínání mezi telefonem a dalšími zařízeními. Ztracený špunt navíc dohledáte přímo v aplikaci. Odolnost IP54 zvládne pot i déšť a každé sluchátko váží jen kolem pěti gramů.

Výdrž a nabíjení

Ani ve výdrži si Redmi Buds 8 nevedou špatně. Na jedno nabití mají špunty vydržet až 11 hodin přehrávání, se zapnutým ANC zhruba 6,5 hodiny. S nabíjecím pouzdrem o kapacitě 475 mAh se celková výdrž natáhne až na 44 hodin, s aktivním potlačením hluku pak na 28 hodin. Dobíjí se přes USB-C.

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Cena a dostupnost

Na český trh sluchátka teprve vplouvají a zatím je má v nabídce e-shop Smarty, který je prodává za 1 290 Kč. K dostání jsou v černé, bílé a zelené barvě. K dalším prodejcům nejspíš zamíří už brzy.

Sáhli byste po základních Redmi Buds 8, nebo si raději připlatíte za verzi Pro?

Zdroje: Xiaomi, vlastní

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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