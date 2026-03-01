Redmi Buds 8 Pro jsou dostupná sluchátka s pokročilými měniči a účinným ANC. Už je koupíte i v Česku Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi oficiálně uvedlo sluchátka Redmi Buds 8 Pro na český trh za cenu 1 799 Kč Novinka disponuje trojitými koaxiálními měniči a aktivním potlačením hluku až 55 dB Sluchátka nabízejí certifikaci Hi-Res Audio Wireless, Dolby Audio a výdrž až 33 hodin s pouzdrem Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 1.3.2026 10:15 Žádné komentáře 0 Jak jsme vás exkluzivně informovali v půlce února, sluchátka Redmi Buds 8 Pro dorazila na český trh s cenou 1 799 Kč, což je o 200 Kč méně než stála předchozí generace při uvedení. Xiaomi tak pokračuje v agresivní cenové politice a nabízí sluchátka s funkcemi, které u konkurence najdete až ve vyšších cenových pásmech. Hlavním lákadlem jsou pokročilé měniče a silné ANC. Trojité měniče pro detailnější zvuk Potlačení hluku až 55 dB Tři mikrofony pro čisté hovory Výdrž a nabíjení Konektivita a další funkce Cena, dostupnost a zhodnocení Trojité měniče pro detailnější zvuk Hlavním technickým tahákem Redmi Buds 8 Pro je koaxiální systém se třemi měniči. Konstrukci tvoří 11mm basový měnič s titanovou membránou doplněný o dvojici 6,7mm piezoelektrických keramických výškových měničů. Xiaomi uvádí, že oproti předchůdci Redmi Buds 6 Pro došlo ke zlepšení basové odezvy pod 100 Hz přibližně o 2 dB. Sluchátka disponují certifikací Hi-Res Audio Wireless a podporují kodek LDAC, který umožňuje bezdrátový přenos zvuku v kvalitě až 990 kbps. Pro příznivce filmů a her je k dispozici Dolby Audio s prostorovým zvukem a funkcí sledování pohybu hlavy. Potlačení hluku až 55 dB Redmi Buds 8 Pro využívají hybridní aktivní potlačení hluku (ANC) s maximálním útlumem až 55 dB v určitém frekvenčním rozsahu. Systém pracuje s šířkou pásma až 5 kHz, což znamená, že dokáže tlumit i vyšší frekvence okolního ruchu, nejen typické nízkofrekvenční hučení. KOUPIT REDMI BUDS 8 PRO Adaptivní algoritmus analyzuje okolní zvuk až 32 000× za sekundu a průběžně přizpůsobuje intenzitu potlačení. K dispozici je 20 úrovní nastavení hloubky ANC, takže si intenzitu můžete doladit podle prostředí. Xiaomi také přidalo speciální režim pro cestování, který kombinuje ANC s maskovacím zvukem optimalizovaným pro letadla, vlaky a veřejnou dopravu. Tři mikrofony pro čisté hovory Pro telefonování slouží trojice mikrofonů s AI potlačením šumu. Konstrukce je navržená tak, aby zvládala i venkovní podmínky – Xiaomi udává odolnost proti větru do rychlosti 12 m/s. V praxi to znamená, že byste měli být srozumitelní i při telefonování za chůze ve větrném počasí. Výdrž a nabíjení Samotná sluchátka s 54mAh bateriemi vydrží přibližně 8 hodin poslechu při vypnutém ANC a připojení přes AAC. S nabíjecím pouzdrem o kapacitě 480 mAh se celková výdrž prodlužuje na až 33 hodin. Praktickou funkcí je rychlé nabíjení – 5 minut v pouzdře stačí na 2 hodiny poslechu. Nabíjení probíhá přes USB-C, pouzdro se plně nabije do dvou hodin. Bezdrátové nabíjení bohužel chybí, což je u sluchátek v této cenové kategorii běžné. Konektivita a další funkce O připojení se stará Bluetooth 5.4 s dosahem 10 metrů. Sluchátka podporují Google Fast Pair pro rychlé párování s Android zařízeními a umožňují současné připojení ke dvěma zařízením. Můžete tak plynule přepínat mezi telefonem a notebookem bez nutnosti ručního přepojování. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Software nabízí pět režimů přehrávání: Standard, Music, Video, Ebook a Game. Nastavení lze upravit v aplikaci Xiaomi Earbuds dostupné pro Android i iOS. Sluchátka mají odolnost IP54 proti prachu a stříkající vodě – hodí se tedy i pro cvičení, ale rozhodně nejsou určena k plavání. Hmotnost jednoho sluchátka činí 5,3 gramu, celková hmotnost včetně pouzdra pak 41,6 gramu. Cena, dostupnost a zhodnocení Redmi Buds 8 Pro jsou v Česku k dispozici za 1 799 Kč ve třech barevných variantách: Obsidian Black, Glacier Blue a Cloud White. Jako bonus Xiaomi přidává 2 měsíce Spotify Premium zdarma pro nové uživatele služby. Za necelé dva tisíce korun získáte sluchátka s trojitými měniči, certifikací Hi-Res Audio, ANC s útlumem 55 dB a solidní výdrží. To je kombinace, kterou u přímé konkurence typu Sony nebo Jabra najdete až za dvojnásobnou cenu. Na druhou stranu – chybí bezdrátové nabíjení a odolnost IP54 není tak robustní jako IP55 či vyšší u některých konkurentů. Redmi Buds 8 Pro jsou ideální volbou pro ty, kdo hledají kvalitní zvuk a účinné ANC za rozumnou cenu a nevadí jim absence některých prémiových vychytávek. Zaujala vás sluchátka Redmi Buds 8 Pro? Zdroje: Xiaomi, TZ