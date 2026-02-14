TOPlist

Exkluzivně: Xiaomi Redmi Buds 8 Pro míří do Česka s lepším ANC a trojitým systémem měničů. Nejspíš známe i cenu

  • Sluchátka Redmi Buds 8 Pro míří na český trh s cenou 1 799 Kč, což je o 200 Kč méně než u předchůdce
  • Novinka disponuje trojitými koaxiálními měniči a hybridním ANC s útlumem až 55 dB
  • Redmi Buds 8 Pro doplní již prodávaný levnější model Redmi Buds 8 Lite

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
14.2.2026 12:00
Ikona komentáře 0
xiaomi redmi buds 8 pro barevne verze cina

Poté, co jsme vám exkluzivně jako první na světě přinesli podrobnosti o globálním modelu Xiaomi Watch 5, přicházíme s dalším úlovkem. Tentokrát se jedná o bezdrátová sluchátka Redmi Buds 8 Pro, která Xiaomi představilo v Číně koncem minulého měsíce. Jak předčasně odhalil jeden z tuzemských prodejců, novinka brzy dorazí i na český trh a stát by mohla 1 799 Kč. Oficiálně by mohla být uvedená spolu s řadou Xiaomi 17, tablety Pad 8 a zmíněnými hodinkami.

Levnější než předchůdce?

Redmi Buds 8 Pro tak v Česku doplní již prodávaný model Redmi Buds 8 Lite, který cílí na méně náročné uživatele. Pokud by prémiová verze skutečně vycházela na 1 799 Kč, jak naznačuje listing v katalogu onoho e-shopu, byla by dokonce levnější než předešlá generace. Ta při uvedení vycházela na 1 999 Kč.

xiaomi redmi buds 8 pro cena unik

Faktem nicméně je, že jsme Redmi Buds 8 Pro našli i na stránkách dalších méně významných prodejců, kde byla uvedená s cenami 1 857 Kč a 1 924 Kč. Osobně bych však nejvyšší váhu přikládal částce 1 799 Kč.

Prémiová verze Pro bude dostupná ve třech barevných variantách: Obsidian Black, Glacier Blue a Cloud White.

Trojité měniče pro náročnější posluchače

Hlavním tahákem Redmi Buds 8 Pro je konstrukce s trojitými koaxiálními měniči. Tu tvoří 11mm basový měnič s titanovou membránou a dvojice 6,7mm piezoelektrických keramických výškových měničů. Sluchátka disponují certifikací Hi-Res Audio Wireless a podporují kodek LDAC, který umožňuje přenos zvuku ve vysoké kvalitě. Nechybí ani podpora Dolby Audio pro prostorový zvuk.

Redmi Buds 8 Pro Obsidian Black krabicka zezadu
Redmi Buds 8 Pro Obsidian Black sluchatko zepredu
Redmi Buds 8 Pro Obsidian Black sluchatko zezadu
Redmi Buds 8 Pro Obsidian Black napul vytazena z krabicky
Redmi Buds 8 Pro Cloud White krabicka zezadu
Redmi Buds 8 Pro Cloud White sluchatko zepredu
Redmi Buds 8 Pro Cloud White sluchatko zezadu
Redmi Buds 8 Pro Cloud White napul vytazena z krabicky
Redmi Buds 8 Pro Glacier Blue zadni strana krabicky
Redmi Buds 8 Pro Glacier Blue sluchatko zepredu
Redmi Buds 8 Pro Glacier Blue sluchatko
Redmi Buds 8 Pro Glacier Blue napul vytazena z krabicky

Hybridní potlačení hluku s 20 úrovněmi

Sluchátka využívají technologii hybridního aktivního potlačení hluku (ANC) s útlumem až 55 dB. Systém pracuje ve frekvenčním pásmu 5 kHz a nabízí 20 úrovní nastavitelné hloubky útlumu, takže si intenzitu potlačení hluku přizpůsobíte podle prostředí. Xiaomi uvádí, že oproti předchozí generaci se průměrná hloubka potlačení hluku zlepšila přibližně o 20 %.

Výdrž baterie a konektivita

Samotná sluchátka s 54mAh baterií zvládnou přibližně 8,5 hodiny poslechu při vypnutém ANC. Nabíjecí pouzdro s kapacitou 480 mAh prodlužuje celkovou výdrž na 35 hodin. Nabíjení sluchátek trvá méně než hodinu, pouzdro se nabije do dvou hodin přes USB-C.

xiaomi watch 5 zelena oficialni
Exkluzivně: Xiaomi Watch 5 v Evropě nabídnou Wear OS a super výdrž. Známe i cenu, líbit se vám nebude Adam Kurfürst Zprávičky

O připojení se stará Bluetooth 5.4 s dosahem 10 metrů. Sluchátka podporují Google Fast Pair pro rychlé párování a umožňují současné připojení ke dvěma zařízením, takže můžete plynule přepínat mezi telefonem a notebookem.

Tři mikrofony s AI a režimy přehrávání

Pro telefonování jsou k dispozici 3 mikrofony s podporou AI, které potlačují okolní hluk. Xiaomi udává odolnost proti větru do rychlosti 12 m/s. Software nabízí pět režimů přehrávání: Standard, Music, Video, Ebook a Game.

Hmotnost jednoho sluchátka činí pouhých 5,3 gramu, celková hmotnost včetně pouzdra pak 41,6 gramu.

Zaujala vás sluchátka Redmi Buds 8 Pro?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Xiaomi výprodej

Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun

Jana Skálová
7.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
POCO X7 barevné verze

POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon

Adam Kurfürst
9.1.2025
Xiaomi 14T Pro modrá

Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily!

Adam Kurfürst
10.1.2025
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024