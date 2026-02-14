Exkluzivně: Xiaomi Redmi Buds 8 Pro míří do Česka s lepším ANC a trojitým systémem měničů. Nejspíš známe i cenu Hlavní stránka Zprávičky Sluchátka Redmi Buds 8 Pro míří na český trh s cenou 1 799 Kč, což je o 200 Kč méně než u předchůdce Novinka disponuje trojitými koaxiálními měniči a hybridním ANC s útlumem až 55 dB Redmi Buds 8 Pro doplní již prodávaný levnější model Redmi Buds 8 Lite Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 14.2.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Poté, co jsme vám exkluzivně jako první na světě přinesli podrobnosti o globálním modelu Xiaomi Watch 5, přicházíme s dalším úlovkem. Tentokrát se jedná o bezdrátová sluchátka Redmi Buds 8 Pro, která Xiaomi představilo v Číně koncem minulého měsíce. Jak předčasně odhalil jeden z tuzemských prodejců, novinka brzy dorazí i na český trh a stát by mohla 1 799 Kč. Oficiálně by mohla být uvedená spolu s řadou Xiaomi 17, tablety Pad 8 a zmíněnými hodinkami. Levnější než předchůdce? Trojité měniče pro náročnější posluchače Hybridní potlačení hluku s 20 úrovněmi Výdrž baterie a konektivita Tři mikrofony s AI a režimy přehrávání Levnější než předchůdce? Redmi Buds 8 Pro tak v Česku doplní již prodávaný model Redmi Buds 8 Lite, který cílí na méně náročné uživatele. Pokud by prémiová verze skutečně vycházela na 1 799 Kč, jak naznačuje listing v katalogu onoho e-shopu, byla by dokonce levnější než předešlá generace. Ta při uvedení vycházela na 1 999 Kč. Faktem nicméně je, že jsme Redmi Buds 8 Pro našli i na stránkách dalších méně významných prodejců, kde byla uvedená s cenami 1 857 Kč a 1 924 Kč. Osobně bych však nejvyšší váhu přikládal částce 1 799 Kč. Prémiová verze Pro bude dostupná ve třech barevných variantách: Obsidian Black, Glacier Blue a Cloud White. Trojité měniče pro náročnější posluchače Hlavním tahákem Redmi Buds 8 Pro je konstrukce s trojitými koaxiálními měniči. Tu tvoří 11mm basový měnič s titanovou membránou a dvojice 6,7mm piezoelektrických keramických výškových měničů. Sluchátka disponují certifikací Hi-Res Audio Wireless a podporují kodek LDAC, který umožňuje přenos zvuku ve vysoké kvalitě. Nechybí ani podpora Dolby Audio pro prostorový zvuk. Hybridní potlačení hluku s 20 úrovněmi Sluchátka využívají technologii hybridního aktivního potlačení hluku (ANC) s útlumem až 55 dB. Systém pracuje ve frekvenčním pásmu 5 kHz a nabízí 20 úrovní nastavitelné hloubky útlumu, takže si intenzitu potlačení hluku přizpůsobíte podle prostředí. Xiaomi uvádí, že oproti předchozí generaci se průměrná hloubka potlačení hluku zlepšila přibližně o 20 %. Výdrž baterie a konektivita Samotná sluchátka s 54mAh baterií zvládnou přibližně 8,5 hodiny poslechu při vypnutém ANC. Nabíjecí pouzdro s kapacitou 480 mAh prodlužuje celkovou výdrž na 35 hodin. Nabíjení sluchátek trvá méně než hodinu, pouzdro se nabije do dvou hodin přes USB-C. Exkluzivně: Xiaomi Watch 5 v Evropě nabídnou Wear OS a super výdrž. Známe i cenu, líbit se vám nebude Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky O připojení se stará Bluetooth 5.4 s dosahem 10 metrů. Sluchátka podporují Google Fast Pair pro rychlé párování a umožňují současné připojení ke dvěma zařízením, takže můžete plynule přepínat mezi telefonem a notebookem. Tři mikrofony s AI a režimy přehrávání Pro telefonování jsou k dispozici 3 mikrofony s podporou AI, které potlačují okolní hluk. Xiaomi udává odolnost proti větru do rychlosti 12 m/s. Software nabízí pět režimů přehrávání: Standard, Music, Video, Ebook a Game. Hmotnost jednoho sluchátka činí pouhých 5,3 gramu, celková hmotnost včetně pouzdra pak 41,6 gramu. Zaujala vás sluchátka Redmi Buds 8 Pro? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Bezdrátová sluchátka česko Redmi sluchátka únik Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024