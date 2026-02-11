Exkluzivně: Xiaomi Watch 5 v Evropě nabídnou Wear OS a super výdrž. Známe i cenu, líbit se vám nebude Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Watch 5 se chystají na český trh s operačním systémem Wear OS od Googlu Hodinky nabídnou 1,54" AMOLED displej, EKG senzor a výdrž až 6 dní v chytrém režimu Cena byla stanovená na 7 990 Kč, dostupné budou v černé a zelené barvě ve velikosti 47 mm Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 11.2.2026 17:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi na konci prosince představilo v Číně chytré hodinky Watch 5, které zaujaly především unikátním EMG senzorem a duální čipovou architekturou. Nyní můžeme potvrdit, že se novinka chystá i na český trh, a exkluzivně přinášíme podrobnosti o ceně a výbavě. Detaily unikly jednomu z tuzemských prodejců, jehož informace jsou dlouhodobě věrohodné. Wear OS místo proprietárního systému Cena vám radost neudělá LTE verze: zatím otazník Prémiové zpracování a velký AMOLED displej Dva procesory a dlouhá výdrž Zdravotní funkce a EMG senzor Wear OS místo proprietárního systému Nejvýraznější změnou oproti čínské verzi bude operační systém Wear OS od Googlu. Zatímco v Číně hodinky běží na vlastním systému Xiaomi, globální varianta sází na platformu, která uživatelům otevírá přístup k obchodu Google Play a široké nabídce aplikací. To je bezesporu dobrá zpráva pro všechny, kteří chtějí hodinky plnohodnotně propojit s androidovým ekosystémem. Zatím můžeme potvrdit, že Xiaomi do Česka přinese 47mm variantu ve dvou barevných provedeních – Juniper Green (zelená s jalovcovým odstínem) a Black (černá). Cena vám radost neudělá Xiaomi Watch 5 budou v Česku stát 7 990 Kč. Svým způsobem se to ale dalo očekávat, když byl model v Číně uveden za 1 999 jüanů, tedy asi 5 900 Kč v přepočtu. Xiaomi Watch 2 Pro přitom byly uvedeny s cenou 5 599 Kč. Levněji už v současné době pořídíte třeba Samsung Galaxy Watch8 Classic nebo OnePlus Watch 3. Pokročilejší Samsung Galaxy Watch Ultra (2025) pak s cenou od 8 590 Kč nejsou o tolik draží. Výrazněji dražší už jsou Pixel Watch 4 od Googlu, které ve 45mm variantě vyjdou na 10 990 Kč. Jejich menší 41mm provedení nicméně stojí jen 8 990 Kč, což už tak dramatický rozdíl nepředstavuje. LTE verze: zatím otazník V Číně je kromě Bluetooth varianty k dispozici také verze s eSIM. Uživatelé s ní mohou volat, přijímat SMS nebo streamovat hudbu bez nutnosti mít u sebe telefon. Náš primární zdroj LTE variantu nezmiňuje, nicméně podle informací z polského cenového srovnávače E-Katalog by měla být k dispozici i na evropských trzích. Tento poznatek však, prosíme, berte s určitou rezervou. Prémiové zpracování a velký AMOLED displej Xiaomi Watch 5 disponují pouzdrem z nerezové oceli 316L, které chrání safírové sklo odolné proti poškrábání. Přední straně dominuje 1,54″ AMOLED displej s rozlišením 480 × 480 pixelů a jasem dosahujícím 1 500 nitů. Rámečky kolem obrazovky mají tloušťku pouhých 2,6 mm, což hodinkám dodává moderní vzhled. Hmotnost bez řemínku činí 56 gramů, rozměry pak 47 × 47 × 12,3 mm. Hodinky jsou vodotěsné do 5 ATM, takže zvládnou plavání i sprchování. Řemínky jsou vyrobeny z fluorokaučuku a jejich délka je nastavitelná v rozmezí 135–205 mm. Dva procesory a dlouhá výdrž Pod kapotou hodinek pracují dva procesory, které se automaticky přepínají podle aktuální zátěže. Hlavní čip Qualcomm Snapdragon W5 vyrobený 4nm procesem obstarává náročnější úlohy, zatímco úsporný koprocesor BES2800 se stará o kontinuální monitorování zdravotních funkcí. Tento přístup známe například z hodinek OnePlus Watch 3. Baterie s kapacitou 930 mAh by měla v běžném režimu vydržet až 6 dní. Po aktivaci úsporného módu se výdrž prodlouží na 18 dní. Nabíjení probíhá prostřednictvím magnetického konektoru. K dispozici je Bluetooth 5.4 pro spolehlivé spojení s telefonem.

Zdravotní funkce a EMG senzor

Xiaomi Watch 5 nabízí komplexní sadu zdravotních senzorů. Nechybí optický snímač tepové frekvence, měření saturace kyslíku v krvi (SpO2) ani EKG senzor pro snímání elektrokardiogramu. Součástí výbavy je také akcelerometr, gyroskop, elektronický kompas, barometr a senzor okolního světla.

Největší novinkou je EMG senzor (elektromyografie), který Xiaomi Watch 5 přináší jako první chytré hodinky na světě. Tento senzor zachycuje elektrické signály ze svalů ruky a převádí je na ovládací gesta – štípnutí prsty, sevření pěsti nebo třepetání. Díky nim lze přijmout hovor, vypnout budík nebo ovládat fotoaparát telefonu. K dispozici je více než 150 sportovních režimů.

Co říkáte na cenu Xiaomi Watch 5?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi