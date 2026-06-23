Úniky kolem Xiaomi Pad 9 nevěští velký skok. Od Padu 8 se má lišit jen v maličkostech Hlavní stránka Zprávičky Úniky naznačují, že základní Xiaomi Pad 9 dostane stejný procesor jako jeho předchůdce Baterie má oproti Padu 8 povyrůst jen mírně, z 9 200 na 9 720 mAh Premiéra se podle modelových označení čeká nejdříve na podzim Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 23.6.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi chystá nástupce povedeného základního tabletu, jenže pokud dosavadní úniky sedí, příliš jásat tentokrát nebudeme. Nový Xiaomi Pad 9 totiž podle všeho zůstane velmi blízko modelu, který má nahradit – a výraznějších novinek se nejspíš nedočkáme. Co o Xiaomi Pad 9 zatím víme Z úniků vyplývá, že základní model si ponechá procesor Snapdragon 8s Gen 4 – tedy přesně ten, který pohání i současný Pad 8. Vyšší výkon tak nejspíš čekat nemůžeme. Hlavní posun má přijít u baterie: místo 9 200 mAh by tablet měl nabídnout 9 720 mAh, což je ale stejně nárůst o pouhých 520 mAh. V praxi to znamená o trochu delší výdrž, rozhodně ale ne skok, který by sám o sobě prodej nového kusu ospravedlnil. Redmi K100 možná nabídne neuvěřitelnou 10 000mAh baterii Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Jak na tom bude displej, jak rychle se tablet nabije nebo co svedou fotoaparáty, zatím žádný věrohodný únik neukázal. Verze Pro slibuje víc, jistého je ale málo Zajímavější bude nejspíš varianta Xiaomi Pad 9 Pro, která má podle úniků dostat výkonnější čip Snapdragon 8 Gen 5. Tím ovšem výčet potvrzených informací končí – o displeji, baterii ani nabíjení verze Pro zatím nemáme jediný spolehlivý údaj. Kdy dorazí a kolik bude stát Konkrétní termín zatím nikdo nepotvrdil. Modelová označení (M656BA a další) míří na premiéru nejdříve na podzim, s nejvyšší pravděpodobností se ale nejdříve ukáže v Číně po boku řady Xiaomi 18 a až později zamíří k nám. Cenu pochopitelně zatím Xiaomi neprozradilo. Vyměnili byste tablet kvůli o něco větší baterii, ale stejnému výkonu? Zdroje: Gizmochina, Ximitime O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android tablet tablety únik Xiaomi Xiaomi Pad 8 Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Konečně pořádný malý tablet s Androidem. Lenovo Legion Tab Gen 3 překvapí výkonem i cenou Jakub Kárník 8.1.2025