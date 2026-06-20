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Redmi K100 možná nabídne neuvěřitelnou 10 000mAh baterii

  • Jeden z chystaných modelů řady Redmi K100 podle úniku testuje baterii o kapacitě kolem 10 000 mAh
  • Takovou kapacitu má umožnit hustší křemíko-uhlíková baterie, díky níž telefon nemusí být tlustší
  • Řada K se přitom do Česka oficiálně nedostává – u nás ji nejspíš zastoupí přeznačené POCO

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
20.6.2026 22:00
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Úniků kolem příští generace výkonných Redmi přibývá. Známý informátor tvrdí, že Xiaomi pro jeden z chystaných telefonů řady Redmi K100 v laboratoři zkouší baterii o kapacitě kolem 10 000 mAh. Jde ovšem o údaj z přípravné fáze, takže platí se finální kapacita může do uvedení ještě klidně změnit.

Redmi K100 a baterie, jaká v mobilu ještě nebyla

Informaci jako první zveřejnil známý leaker Digital Chat Station, na něhož se odvolává čínský server IT Home. Podle něj by měl jeden z modelů chystané řady nabídnout baterii kolem 10 000 mAh, přičemž dřívější úniky mluvily „jen“ o kapacitě nad 8 000 mAh. Pořád ale platí, že řeč je o testovacím kusu, ne o hotovém telefonu připraveném na prodej.

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Klíčem k tak velké zásobě energie má být křemíkovo-uhlíková baterie. Ta dokáže do stejného prostoru uložit víc energie než klasická lithium-iontová, takže kapacita povyroste, aniž by telefon musel být výrazně tlustší nebo těžší. Stejnou cestou jde poslední dobou víc značek – velkou baterii v rozumně tenkém těle ostatně předvedl i Honor.

Co se proslýchá o zbytku výbavy

Baterie není jediné lákadlo. Dřívější úniky telefonu přisuzují až sedmipalcový displej s 2K rozlišením, vysoký obnovovací kmitočet kolem 185 Hz, výkonný čip Snapdragon, 200Mpx fotoaparát, bezdrátové nabíjení i odolnost podle IP68 a IP69. Všechno jsou to ale zatím jen spekulace a počítat se prý musí také s vyšší cenou, než na jakou jsme byli u řady K dosud zvyklí.

A dorazí Redmi K100 do Česka?

Řada Redmi K vždy míří nejdřív do Číny a do Evropy se pod svým jménem obvykle vůbec nedostane – Xiaomi ji tu zpravidla převléká do značky POCO. Do české distribuce se tak telefon pod označením Redmi K100 téměř určitě nepodívá a zda její evropský klon dostane alespoň podobně velkou baterii, zatím nevíme.

Chtěli byste v příštím telefonu baterii s kapacitou 10 000 mAh?

Zdroje: XimiTime, Gizmochina

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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