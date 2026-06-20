Redmi K100 možná nabídne neuvěřitelnou 10 000mAh baterii Hlavní stránka Zprávičky Jeden z chystaných modelů řady Redmi K100 podle úniku testuje baterii o kapacitě kolem 10 000 mAh Takovou kapacitu má umožnit hustší křemíko-uhlíková baterie, díky níž telefon nemusí být tlustší Řada K se přitom do Česka oficiálně nedostává – u nás ji nejspíš zastoupí přeznačené POCO Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 20.6.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Úniků kolem příští generace výkonných Redmi přibývá. Známý informátor tvrdí, že Xiaomi pro jeden z chystaných telefonů řady Redmi K100 v laboratoři zkouší baterii o kapacitě kolem 10 000 mAh. Jde ovšem o údaj z přípravné fáze, takže platí se finální kapacita může do uvedení ještě klidně změnit. Redmi K100 a baterie, jaká v mobilu ještě nebyla Informaci jako první zveřejnil známý leaker Digital Chat Station, na něhož se odvolává čínský server IT Home. Podle něj by měl jeden z modelů chystané řady nabídnout baterii kolem 10 000 mAh, přičemž dřívější úniky mluvily „jen“ o kapacitě nad 8 000 mAh. Pořád ale platí, že řeč je o testovacím kusu, ne o hotovém telefonu připraveném na prodej. Loňské Redmi 15C už nestojí ani dva tisíce. Zaujme velkým displejem i baterií Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Klíčem k tak velké zásobě energie má být křemíkovo-uhlíková baterie. Ta dokáže do stejného prostoru uložit víc energie než klasická lithium-iontová, takže kapacita povyroste, aniž by telefon musel být výrazně tlustší nebo těžší. Stejnou cestou jde poslední dobou víc značek – velkou baterii v rozumně tenkém těle ostatně předvedl i Honor. Co se proslýchá o zbytku výbavy Baterie není jediné lákadlo. Dřívější úniky telefonu přisuzují až sedmipalcový displej s 2K rozlišením, vysoký obnovovací kmitočet kolem 185 Hz, výkonný čip Snapdragon, 200Mpx fotoaparát, bezdrátové nabíjení i odolnost podle IP68 a IP69. Všechno jsou to ale zatím jen spekulace a počítat se prý musí také s vyšší cenou, než na jakou jsme byli u řady K dosud zvyklí. A dorazí Redmi K100 do Česka? Řada Redmi K vždy míří nejdřív do Číny a do Evropy se pod svým jménem obvykle vůbec nedostane – Xiaomi ji tu zpravidla převléká do značky POCO. Do české distribuce se tak telefon pod označením Redmi K100 téměř určitě nepodívá a zda její evropský klon dostane alespoň podobně velkou baterii, zatím nevíme. Chtěli byste v příštím telefonu baterii s kapacitou 10 000 mAh? Zdroje: XimiTime, Gizmochina O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář baterie POCO Redmi únik výdrž baterie Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024