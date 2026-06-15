Loňské Redmi 15C už nestojí ani dva tisíce. Zaujme velkým displejem i baterií Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Redmi 15C je levný 6,9" telefon se 120Hz displejem, baterií 6000 mAh a 50Mpx fotoaparátem S kódem ALZADNY20 stojí 1 912 Kč místo 2 390 Kč (sleva 478 Kč) – tedy poprvé pod dva tisíce Ideální jako mobil pro děti a starší uživatele nebo jako záložní telefon; v balení bývá i fólie a silikonový kryt Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 15.6.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Levný telefon, který zvládne základ a vydrží dlouho na nabití, je ideální pro děti, seniory i jako záskok. Xiaomi Redmi 15C teď s kódem ALZADNY20 spadl na 1 912 Kč místo 2 390 Kč, takže se poprvé dostal pod hranici dvou tisíc. Disponuje velkým displejem a nadstandardní 6 000mAh baterií. CHCI REDMI 15C V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává jako mobil pro děti, seniory nebo záložní telefon – velká baterie, velký displej a nízká cena.⚠️ Zvažte, že varianta se 4 GB RAM se může při větší zátěži zasekávat a v systému je dost reklam a předinstalovaných aplikací.💡 Za 1 912 Kč dostanete telefon i s fólií a krytem v balení, navíc s nízkou reklamovaností 0,18 %. Proč je tenhle telefon zajímavý Tohle levné Xiaomi sází na jednoduchou rovnici: co největší výbava za co nejnižší cenu. Když vyšel loni v srpnu, stál 2 999 Kč; postupně ale zlevňoval a s aktuální slevou se dostal pod dva tisíce. Za ty peníze nabízí velký 6,9″ displej a baterii 6000 mAh, což z něj dělá praktickou volbu pro děti, starší uživatele i jako druhý nebo záložní telefon – velká písmena, dlouhá výdrž a nízké riziko, že vás mrzí případné poškození. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Displej je 6,9″ IPS s rozlišením 1600 × 720 a frekvencí až 120 Hz – není to nejostřejší panel, ale je velký, plynulý a má certifikace TÜV pro šetrnost k očím. Výkon obstarává osmijádrový MediaTek Helio G81 Ultra, který stačí na volání, zprávy, sociální sítě a nenáročné hry. Hvězdou je baterie 6000 mAh s výdrží klidně na dva dny a podporou 33W nabíjení (50 % zhruba za půl hodiny). Nechybí 50Mpx fotoaparát, 3,5mm jack, NFC, slot na paměťovou kartu ani dual SIM. KOUPIT ZA 1 912 KČ Praktická stránka: na co myslet při koupi Pár věcí je dobré vědět dopředu. Adaptér není součástí balení a podle uživatelů přiložený kabel nabíjí jen kolem 14 W, takže pro plných 33 W si připlatíte za vhodnou nabíječku. Telefon je s hmotností 211 g a 6,9″ tělem poměrně velký – pro velký displej je to daň, kterou děti i senioři obvykle ocení, ale do malé ruky ho nečekejte. A pokud plánujete víc aplikací najednou, vyplatí se zvážit dražší variantu s 8 GB RAM, protože základní 4GB verze se při zátěži může zasekávat. Potěší naopak, že v balení bývá nalepená fólie i silikonový kryt. Co říkají uživatelé Na Alze má telefon hodnocení 4,6 z 5 z 220 hodnocení a velmi nízkou reklamovanost 0,18 %, což u levného modelu potěší. Uživatelé nejčastěji chválí poměr cena/výkon, dlouhou výdrž baterie a velký displej a opakovaně oceňují, že v balení najdou fólii i kryt; časté je doporučení jako telefon pro rodiče, prarodiče nebo děti. Nejhlasitější výtkou je množství reklam a předinstalovaných aplikací v systému HyperOS, které je po zapnutí vhodné pročistit. Část recenzí u základní 4GB varianty zmiňuje občasné zasekávání a slabší výsledky fotoaparátu při zoomu. Hodnocení přitom míchá dohromady varianty 4/128 i 8/256. VYUŽÍT SLEVU ALZADNY20 Kdy to smysl nedává Pokud hledáte svižný telefon na náročnější hry, multitasking nebo focení, tohle není správná volba – výkon i fotoaparát jsou na úrovni nejnižší třídy. Stejně tak pokud potřebujete 5G připojení nebo ostrý Full HD displej, poohlédněte se po dražších modelech. A komu vadí velikost a hmotnost, ten ocení spíš kompaktnější telefon. Verdikt: pro koho se vyplatí Za 1 912 Kč s kódem ALZADNY20 je Redmi 15C jedním z nejlevnějších rozumných telefonů na trhu. Jako mobil pro děti, seniory nebo na záskok dává velký smysl: velká baterie, velký displej, fólie i kryt v balení a nízká reklamovanost. Počítejte ale s tím, že výkon 4GB varianty je základní, v systému je dost reklam a adaptér v balení chybí. Když víte, co od levného telefonu čekat, těžko hledáte za necelé dva tisíce lepší. Pokud vás Redmi 15C nezaujalo, ale levný telefon nebo příslušenství hledáte, mrkněte i na aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují další zlevněné mobily, tablety i nabíječky. Nabídka se průběžně mění podle skladových zásob. CHCI LEVNÝ TELEFON Berete levný telefon jako Redmi 15C spíš pro děti a rodiče, nebo jako vlastní záložní mobil? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon levný telefon Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? 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