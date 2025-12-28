Do Česka v tichosti přišly nové Redmi Buds 8 Lite. Stojí málo a nabízí pokročilejší ANC Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi v Česku začalo prodávat sluchátka Redmi Buds 8 Lite za 599 Kč Novinka nabízí ANC až 42 dB, Bluetooth 5.4 a 8hodinovou výdrž na jedno nabití Značka přeskočila sedmou generaci a rovnou navazuje na loňské Redmi Buds 6 Lite Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 28.12.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi bez většího rozruchu uvedlo na český trh nová bezdrátová sluchátka Redmi Buds 8 Lite. Zajímavé je, že značka zcela přeskočila sedmou generaci a navazuje přímo na loňské Redmi Buds 6 Lite. Novinka míří na méně náročné uživatele, kteří hledají cenově dostupná sluchátka s aktivním potlačením hluku. V Česku se prodávají za 599 Kč. Vylepšené potlačení hluku a novější Bluetooth Oproti předchůdci Xiaomi vylepšilo několik klíčových parametrů. Hybridní ANC nyní dosahuje hloubky až 42 dB, zatímco Redmi Buds 6 Lite nabízely 40 dB. Sluchátka také přecházejí na Bluetooth 5.4 místo předchozí verze 5.3, což by mělo přinést stabilnější připojení a nižší spotřebu energie. Xiaomi rovněž navýšilo výdrž samotných sluchátek. Na jedno nabití nyní vydrží až 8 hodin přehrávání hudby, což představuje zhruba 14% nárůst oproti 7 hodinám u předchůdce. Celková výdrž včetně nabíjecího pouzdra však paradoxně klesla z 38 na 36 hodin. Rychlé nabíjení zůstává zachováno – 10 minut v pouzdře poskytne 2 hodiny poslechu. Známá výbava v novém kabátě Redmi Buds 8 Lite si zachovávají osvědčený 12,4mm dynamický měnič s titanovou membránou, který zajišťuje solidní zvukový projev napříč frekvenčním rozsahem 20–20 000 Hz. Sluchátka podporují kodeky SBC a AAC a díky aplikaci Xiaomi Earbuds nabízejí pět přednastavených profilů ekvalizéru plus možnost vlastního nastavení – o jeden preset více než předchůdce. Xiaomi Buds 6 přináší bezztrátové audio, ladění Harman a praktické AI funkce. Cena uspokojí Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Duální mikrofon s AI potlačením hluku si poradí s větrem o rychlosti až 6 m/s, což oceníte při telefonování venku. Nechybí ani možnost připojení ke dvěma zařízením současně s automatickým přepínáním při příchozím hovoru. Certifikace IP54 zajišťuje odolnost proti potu a dešti. Pro koho jsou Redmi Buds 8 Lite vhodná? Za necelých 600 korun získáte sluchátka s aktivním potlačením hluku, což je v této cenové kategorii stále spíše výjimka. Redmi Buds 8 Lite se hodí pro uživatele, kteří nepotřebují prémiový zvuk, ale ocení základní ANC pro dojíždění MHD nebo práci v hlučnějším prostředí. Absence podpory aptX nebo LDAC kodeku naznačuje, že audiofilové by měli sáhnout po dražších modelech. Zaujala vás nová sluchátka Redmi Buds 8 Lite? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Bezdrátová sluchátka česko Redmi Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024