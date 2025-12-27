Xiaomi Buds 6 přináší bezztrátové audio, ladění Harman a praktické AI funkce. Cena uspokojí Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi představilo nová bezdrátová sluchátka Buds 6 s cenou 699 jüanů (asi 2 000 Kč v přepočtu) Novinka přináší trojmagnetovou jednotku s 24K pozlacenou membránou a ladění od Harman Sluchátka podporují bezztrátový přenos až 2,1 Mbps, AI nahrávání i simultánní překlad Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 27.12.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Spolu s vlajkovým fotomobilem Xiaomi 17 Ultra a chytrými hodinkami Xiaomi Watch 5 představil čínský gigant také novou generaci bezdrátových sluchátek. Xiaomi Buds 6 cílí na náročnější uživatele, kteří hledají kombinaci kvalitního zvuku, chytrých funkcí a pohodlného nošení. V Číně se prodávají za 699 jüanů, což v přepočtu odpovídá přibližně 2 000 korunám bez daně. Trojmagnetová jednotka s pozlacenou membránou Bezztrátový přenos a prostorový zvuk Chytré funkce: nahrávání, překlad i AI shrnutí Výdrž, design a vyhledávání Cena a dostupnost Trojmagnetová jednotka s pozlacenou membránou Xiaomi u nových sluchátek vsadilo na vlastní trojmagnetovou měničovou jednotku s 24K pozlacenou membránou. Podle výrobce tato kombinace zvyšuje citlivost nízkých frekvencí o 40 % a vysokých o 30 % oproti předchozímu modelu Buds 5. Frekvenční rozsah činí 16 až 40 kHz, maximální výchylka membrány pak dosahuje 0,5 mm. Na ladění zvuku se podílel tým Harman „Golden Ear“, který pro Buds 6 připravil dva přednastavené zvukové profily. Režim Harman AudioEFX nabízí chladnější a analytičtější přednes, zatímco Harman Master mode klade důraz na teplejší a plnější basové podání. K dispozici jsou i další režimy včetně zvýraznění vokálů, vysokých tónů nebo vlastního ekvalizéru. Bezztrátový přenos a prostorový zvuk Xiaomi Buds 6 podporují přenos 24bit/48kHz audia s maximální přenosovou rychlostí 2,1 Mbps. Pro plné využití této funkce je potřeba telefon řady Xiaomi 14 nebo novější s aktivovaným kodekem aptX Adaptive. Nechybí ani nezávislý prostorový zvuk se sledováním pohybu hlavy v rozsahu 360°, který funguje bez nutnosti podpory ze strany připojeného zařízení. Poloviční konstrukce (half in-ear) umožňuje využití aktivního potlačení hluku, které má být šetrnější k uším než u pecek se silikonovými nástavci. Tři mikrofony s AI algoritmem zajišťují potlačení okolního hluku při hovorech až do 95 dB a odolnost proti větru do rychlosti 12 m/s. Chytré funkce: nahrávání, překlad i AI shrnutí Zajímavou novinkou je nezávislé nahrávání přímo do sluchátek. Stačí třikrát stisknout tlačítko na pouzdře a sluchátka začnou zaznamenávat zvuk – funguje to i při zavřeném víku. Nahrávky lze následně přenést do aplikace Xiaomi Earbuds, kde je AI zpracuje do textového přepisu a vygeneruje shrnutí. Funkci nahrávání zvuku jsme vyzkoušeli v praxi se sluchátky Xiaomi OpenWear Stereo Pro, která jsme testovali na podzim. Sluchátka dále nabízejí simultánní překlad mezi čínštinou a angličtinou. V režimu „face-to-face“ jeden člověk mluví do telefonu a druhý slyší překlad ve sluchátkách. Funkce je zatím omezena na tyto dva jazyky. Výdrž, design a vyhledávání Xiaomi Buds 6 vydrží na jedno nabití 6 hodin poslechu (AAC, 50% hlasitost, ANC vypnuto). S nabíjecím pouzdrem se celková výdrž prodlužuje na 35 hodin. Jednotlivá sluchátka váží pouhých 4,4 gramu a disponují certifikací IP54 proti prachu a stříkající vodě. Ergonomie prošla úpravami – zúžené ramínko u ucha a tenčí výstup zvukovodu mají zajistit pohodlnější nošení. Sluchátka jsou dostupná ve čtyřech barvách: Star Nebula Purple, Pearl White, Titanium Gold a Moon Shadow Black. Praktickou funkcí je podpora Xiaomi Find pro telefony s HyperOS 3 a také Apple Find My pro majitele iPhonů. Pouzdro i jednotlivá sluchátka lze lokalizovat samostatně, v dosahu 50 metrů je možné aktivovat zvukový signál. Cena a dostupnost Xiaomi Buds 6 se v Číně prodávají za 699 jüanů, tedy přibližně 2 000 Kč. Informace o příchodu na evropské trhy zatím Xiaomi nezveřejnilo. Pokud se novinka do Česka podívá, lze očekávat cenu okolo 2 500 až 3 000 Kč s ohledem na obvyklou cenovou politiku značky v našem regionu. Zaujala vás nová sluchátka Xiaomi Buds 6? Zdroje: Xiaomi, ITHome, MyDrivers 