Xiaomi Buds 6 přináší bezztrátové audio, ladění Harman a praktické AI funkce. Cena uspokojí

  • Xiaomi představilo nová bezdrátová sluchátka Buds 6 s cenou 699 jüanů (asi 2 000 Kč v přepočtu)
  • Novinka přináší trojmagnetovou jednotku s 24K pozlacenou membránou a ladění od Harman
  • Sluchátka podporují bezztrátový přenos až 2,1 Mbps, AI nahrávání i simultánní překlad

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
27.12.2025 06:00
xiaomi buds 6 barevne varianty ruzova otevrena krabicka

Spolu s vlajkovým fotomobilem Xiaomi 17 Ultra a chytrými hodinkami Xiaomi Watch 5 představil čínský gigant také novou generaci bezdrátových sluchátek. Xiaomi Buds 6 cílí na náročnější uživatele, kteří hledají kombinaci kvalitního zvuku, chytrých funkcí a pohodlného nošení. V Číně se prodávají za 699 jüanů, což v přepočtu odpovídá přibližně 2 000 korunám bez daně.

Trojmagnetová jednotka s pozlacenou membránou

Xiaomi u nových sluchátek vsadilo na vlastní trojmagnetovou měničovou jednotku s 24K pozlacenou membránou. Podle výrobce tato kombinace zvyšuje citlivost nízkých frekvencí o 40 % a vysokých o 30 % oproti předchozímu modelu Buds 5. Frekvenční rozsah činí 16 až 40 kHz, maximální výchylka membrány pak dosahuje 0,5 mm.

xiaomi buds 6 komponenty

Na ladění zvuku se podílel tým Harman „Golden Ear“, který pro Buds 6 připravil dva přednastavené zvukové profily. Režim Harman AudioEFX nabízí chladnější a analytičtější přednes, zatímco Harman Master mode klade důraz na teplejší a plnější basové podání. K dispozici jsou i další režimy včetně zvýraznění vokálů, vysokých tónů nebo vlastního ekvalizéru.

Bezztrátový přenos a prostorový zvuk

Xiaomi Buds 6 podporují přenos 24bit/48kHz audia s maximální přenosovou rychlostí 2,1 Mbps. Pro plné využití této funkce je potřeba telefon řady Xiaomi 14 nebo novější s aktivovaným kodekem aptX Adaptive. Nechybí ani nezávislý prostorový zvuk se sledováním pohybu hlavy v rozsahu 360°, který funguje bez nutnosti podpory ze strany připojeného zařízení.

xiaomi buds 6 stribrna krabicka a sluchatka

Poloviční konstrukce (half in-ear) umožňuje využití aktivního potlačení hluku, které má být šetrnější k uším než u pecek se silikonovými nástavci. Tři mikrofony s AI algoritmem zajišťují potlačení okolního hluku při hovorech až do 95 dB a odolnost proti větru do rychlosti 12 m/s.

Chytré funkce: nahrávání, překlad i AI shrnutí

Zajímavou novinkou je nezávislé nahrávání přímo do sluchátek. Stačí třikrát stisknout tlačítko na pouzdře a sluchátka začnou zaznamenávat zvuk – funguje to i při zavřeném víku. Nahrávky lze následně přenést do aplikace Xiaomi Earbuds, kde je AI zpracuje do textového přepisu a vygeneruje shrnutí. Funkci nahrávání zvuku jsme vyzkoušeli v praxi se sluchátky Xiaomi OpenWear Stereo Pro, která jsme testovali na podzim.

Sluchátka dále nabízejí simultánní překlad mezi čínštinou a angličtinou. V režimu „face-to-face“ jeden člověk mluví do telefonu a druhý slyší překlad ve sluchátkách. Funkce je zatím omezena na tyto dva jazyky.

Výdrž, design a vyhledávání

Xiaomi Buds 6 vydrží na jedno nabití 6 hodin poslechu (AAC, 50% hlasitost, ANC vypnuto). S nabíjecím pouzdrem se celková výdrž prodlužuje na 35 hodin. Jednotlivá sluchátka váží pouhých 4,4 gramu a disponují certifikací IP54 proti prachu a stříkající vodě.

Ergonomie prošla úpravami – zúžené ramínko u ucha a tenčí výstup zvukovodu mají zajistit pohodlnější nošení. Sluchátka jsou dostupná ve čtyřech barvách: Star Nebula Purple, Pearl White, Titanium Gold a Moon Shadow Black.

xiaomi watch 5 kozeny pasek kovovy a zeleny umelohmotny
Xiaomi Watch 5 mají dva procesory, obří baterii a unikátní senzor Adam Kurfürst Zprávičky

Praktickou funkcí je podpora Xiaomi Find pro telefony s HyperOS 3 a také Apple Find My pro majitele iPhonů. Pouzdro i jednotlivá sluchátka lze lokalizovat samostatně, v dosahu 50 metrů je možné aktivovat zvukový signál.

Cena a dostupnost

Xiaomi Buds 6 se v Číně prodávají za 699 jüanů, tedy přibližně 2 000 Kč. Informace o příchodu na evropské trhy zatím Xiaomi nezveřejnilo. Pokud se novinka do Česka podívá, lze očekávat cenu okolo 2 500 až 3 000 Kč s ohledem na obvyklou cenovou politiku značky v našem regionu.

Zaujala vás nová sluchátka Xiaomi Buds 6?

Zdroje: Xiaomi, ITHome, MyDrivers

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
