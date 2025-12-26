Xiaomi Watch 5 mají dva procesory, obří baterii a unikátní senzor Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi představilo chytré hodinky Watch 5 s duální čipovou architekturou a cenou od 6 tisíc korun v přepočtu Hodinky přináší jako první na světě EMG senzor pro ovládání pomocí svalových signálů Baterie s kapacitou 930 mAh vydrží až 6 dní v běžném režimu nebo 18 dní v úsporném módu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 26.12.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Spolu s vlajkovým fotomobilem Xiaomi 17 Ultra představila společnost Xiaomi na čínském trhu také novou generaci chytrých hodinek. Model Watch 5 přichází s architekturou využívající dva různé procesory, unikátním EMG senzorem a baterií s velkou kapacitou. K dispozici je i varianta podporující eSIM. Prémiové zpracování s velkým displejem Architektura se dvěma procesory Světová premiéra EMG senzoru Zdravotní funkce a sportovní režimy eSIM verze jako samostatný telefon na zápěstí Cena a dostupnost Prémiové zpracování s velkým displejem Xiaomi Watch 5 disponují 47mm pouzdrem z nerezové oceli 316L, které prošlo 36 výrobními procesy. Přední i zadní stranu chrání umělé safírové sklo, které zajišťuje vysokou odolnost proti poškrábání. Hmotnost hodinek bez řemínku činí přibližně 56 gramů. Dominantou čelní strany je 1,54″ AMOLED displej s rozlišením 480 × 480 pixelů a hustotou 312 PPI. Xiaomi vyzdvihuje především globální jas až 1 500 nitů a extrémně úzké 2,6mm rámečky, díky nimž hodinky působí moderně a elegantně. Displej podporuje 60Hz animace pro plynulý uživatelský zážitek. K dispozici jsou různé varianty řemínků – fluorokaučukové v černé a khaki zelené barvě, kožené ve zlatohnědé a modro-šedé, případně titanový 3D tištěný řemínek z materiálu TC4. Architektura se dvěma procesory Pod kapotou Xiaomi Watch 5 pracují dva procesory, které se automaticky přepínají podle aktuální zátěže. Hlavní čip Qualcomm Snapdragon W5 využívá 4nm výrobní proces a čtyři jádra Cortex-A53 – stará se o náročnější úlohy jako spouštění aplikací nebo navigaci. Pro běžné monitorování zdravotních funkcí pak slouží úsporný čip BES2800 od společnosti Bestechnic. Podobný systém jsme již dříve mohli vidět třeba u hodinek značky OnePlus. Tato architektura se promítá do výdrže baterie. Článek s kapacitou 930 mAh (s 10% obsahem křemíku) vydrží v běžném režimu používání až 6 dní. Po aktivaci úsporného módu se výdrž prodlouží na 18 dní. Hodinky se nabíjí prostřednictvím magnetického kontaktního konektoru. Světová premiéra EMG senzoru Nejvýraznější novinkou je bezesporu EMG senzor (elektromyografie), který Xiaomi Watch 5 přináší jako první chytré hodinky na světě. Tento senzor dokáže zachytit slabé elektrické signály ze svalů ruky a převést je na ovládací gesta. Podporovaná gesta zahrnují štípnutí jedním či dvěma prsty, třetí dvěma prsty nebo sevření pěsti. Díky nim lze například přijmout hovor, vypnout budík, ovládat fotoaparát telefonu nebo dokonce navigovat v menu televizoru. Funkce funguje v kombinaci s dalšími senzory – akcelerometrem, gyroskopem a optickým snímačem. Pro ovládání dalších zařízení je nicméně potřeba, aby běžela na systému Xiaomi HyperOS 3 a byla připojena ke stejnému účtu. Zdravotní funkce a sportovní režimy Vedle EMG senzoru disponují hodinky také ECG čipem pro snímání elektrokardiogramu. Měření trvá 30 sekund a výsledkem je podrobná zpráva o srdeční činnosti. Xiaomi rovněž spolupracuje s několika čínskými nemocnicemi na zdravotních studiích zaměřených na spánkovou apnoi, srdeční zdraví či krevní tlak. Standardní výbava zahrnuje nepřetržité měření srdečního tepu, saturace kyslíku v krvi, sledování stresu a analýzu spánku. K dispozici je také více než 150 sportovních režimů včetně speciálního fitness trenéra s 80 lekcemi a 3D animacemi pro cvičení v posilovně. Hodinky dokáží automaticky počítat opakování u 60 cviků zaměřených na horní polovinu těla. eSIM verze jako samostatný telefon na zápěstí Verze s eSIM funguje jako nezávislé komunikační zařízení. Uživatelé mohou volat a přijímat hovory, odesílat SMS, streamovat hudbu nebo platit pomocí WeChat Pay či Alipay – to vše bez nutnosti mít u sebe telefon. K dispozici je také nezávislý obchod s aplikacemi obsahující přes 70 titulů včetně navigace Baidu Maps nebo fitness aplikace Keep. Obě verze nabízí Bluetooth 5.4, Wi-Fi 2,4 GHz, NFC pro bezkontaktní platby a přístupové karty, pětipásmovou GPS navigaci (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS) a vodotěsnost 5ATM. Cena a dostupnost Xiaomi Watch 5 jsou aktuálně k dispozici pouze na čínském trhu. Základní Bluetooth verze stojí 1 999 jüanů (asi 5 900 Kč), eSIM varianta pak 2 299 jüanů (přibližně 6 700 Kč). Zda a kdy se novinka podívá do Evropy, zatím není známo. Xiaomi nicméně na náš trh pravidelně přináší své chytré hodinky, takže se globálního uvedení dočkáme pravděpodobně v průběhu příštího roku. Zaujaly vás nové Xiaomi Watch 5? Zdroje: Xiaomi, ITHome, MyDrivers 