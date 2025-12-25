Xiaomi 17 Ultra je tady! Má brutální teleobjektiv a vymakaný hlavní snímač, Leica edice překvapí tajným ovládacím prvkem Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi představilo vlajkový fotomobil 17 Ultra s 1palcovým snímačem a 200Mpx teleobjektivem s kontinuálním optickým zoomem Novinka přichází s procesorem Snapdragon 8 Elite, 6 800mAh baterií a 6,85" displejem s jasem 3 500 nitů Základní verze 12+512GB vyjde na 20 500 Kč v přepočtu, prodej startuje 27. prosince Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 25.12.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi dnes oficiálně představilo dlouho očekávaný vlajkový fotomobil Xiaomi 17 Ultra, který doplňuje již dříve vydanou vlajkovou rodinku. Podle výrobce nabízí historicky nejlepší fotografickou výbavu v portfoliu značky – telefon vznikl v rámci prohloubené strategické spolupráce s německou značkou Leica a přináší unikátní 200Mpx teleobjektiv s kontinuálním optickým zoomem v rozsahu 75–100 mm. Nejtenčí Ultra v historii Xiaomi 1palcový snímač s technologií LOFIC 200Mpx teleobjektiv s kontinuálním optickým zoomem Ultraširokoúhlý objektiv a video Displej a výkon Speciální Leica edice se zoomovacím kroužkem Ceny a dostupnost Nejtenčí Ultra v historii Xiaomi Xiaomi 17 Ultra překvapí svou tloušťkou pouhých 8,29 mm, což z něj dělá nejtenčí model v řadě Ultra. Oproti předchůdci ztenčil o 11,3 %. Hmotnost se zastavila na 223,4 gramech. Konstrukce kombinuje kovový střední rám s nově navrženým modulem fotoaparátu, který je menší a posunutý výše, aby nepřekážel při držení. Zajímavostí je poměrně unikátní zpracování tlačítek pro ovládání hlasitosti, která jsou kulatá a do rámu integrovaná samostatně. Velmi nápadně připomínají ta, která kdysi využíval Apple. Xiaomi se celkově v poslední době inspiracemi od svého amerického soka příliš netají… Telefon je k dispozici ve čtyřech barevných variantách: klasické černé a bílé, zajímavé studené fialové (Cold Smoke Purple) a unikátní zelené s hvězdnou texturou (Starry Sky Green), která obsahuje částečky minerálního prachu připomínající noční oblohu. 1palcový snímač s technologií LOFIC Srdcem fotografického systému je 50Mpx hlavní snímač Light Hunter 1050L s 1palcovou plochou od společnosti OmniVision. Jeho hlavním lákadlem je letos technologie LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor), která výrazně rozšiřuje dynamický rozsah. Podle výrobce dosahuje hodnoty blížící se 110 dB, což umožňuje zachytit detaily jak v přesvícených, tak v tmavých částech scény. Objektiv disponuje světelností f/1,67 a ekvivalentní ohniskovou vzdáleností 23 mm. Optická soustava 1G+6P zahrnuje asférické prvky a využívá systém Leica UltraPure, který podle Xiaomi snižuje nežádoucí odrazy na pouhých 0,1 %. V praxi to znamená mnohem méně odlesků při fotografování protisvětla nebo nočních scén s bodovými světly. Telefon nabízí speciální režim pro ohňostroje, který kombinuje LOFIC s AI rozpoznáváním scény a automaticky upravuje expozici jednotlivých snímků. Xiaomi jej prezentuje jako ideální nástroj pro focení během novoročních oslav. 200Mpx teleobjektiv s kontinuálním optickým zoomem Podobně důležitým tahákem je 200Mpx teleobjektiv postavený na snímači o velikosti 1/1,4 palce. Xiaomi jako jediný výrobce nabízí v tomto objektivu kontinuální optický zoom v rozsahu 75–100 mm (3,2–4,3× optické přiblížení), který pokrývá čtyři klíčové portrétní ohniskové vzdálenosti: 75, 85, 90 a 100 mm. Při jakémkoliv nastavení v tomto rozsahu telefon generuje skutečných 200 megapixelů bez digitálního ořezu. Optická soustava 3G+5P využívá tři skupiny čoček s plovoucími elementy, které se koordinovaně pohybují podobně jako u objektivů klasických fotoaparátů. Teleobjektiv jako první v mobilním segmentu získal certifikaci Leica APO, která potvrzuje minimální chromatickou aberaci. Xiaomi uvádí axiální barevnou vadu pouhých 11 μm a příčnou 1,1 μm, což prakticky eliminuje fialové a zelené okraje na kontrastních hranách. Teleobjektiv dále podporuje makro focení ze vzdálenosti 30 cm a digitální zoom až do 400 mm. Díky vysokému rozlišení snímače zůstává kvalita přijatelná i při vyšších hodnotách přiblížení. Ultraširokoúhlý objektiv a video Trojici fotoaparátů doplňuje 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv s ekvivalentní ohniskovou vzdáleností 14 mm a záběrem 115°. Podporuje automatické ostření a makro focení od 5 cm, takže jej využijete jak pro krajinné záběry, tak pro detailní snímky. V oblasti videa telefon nabízí 8K záznam při 30 fps napříč všemi objektivy a 4K při 120 fps s podporou Dolby Vision. Pro profesionálnější práci je k dispozici ACES LOG profil vyvinutý ve spolupráci s Americkou akademií filmového umění a věd, který poskytuje širší barevný prostor pro postprodukci. Nechybí ani AI nástroje pro separaci zvukových stop a úpravu hlasitosti. Displej a výkon Xiaomi 17 Ultra disponuje 6,85″ AMOLED displejem s rozlišením 2 608 × 1 200 pixelů a hustotou 420 PPI. Jde o první model Ultra s rovným 2D panelem a extrémně úzkými rámečky. Maximální jas dosahuje 3 500 nitů a obnovovací frekvence se pohybuje v rozmezí 1–120 Hz díky technologii LTPO. Panel podporuje HDR10+, HDR Vivid i Dolby Vision. Obrazovku chrání sklíčko Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.0. Výkon zajišťuje Snapdragon 8 Elite Gen 5 s architekturou Oryon a maximální frekvencí 4,6 GHz. Telefon nabízí až 16 GB LPDDR5X RAM a 1 TB UFS 4.1 úložiště. Chlazení obstarává systém s dvojitým okruhem kapalinového chlazení, který nově odděluje odvod tepla od procesoru a fotoaparátu. Baterie s kapacitou 6 800 mAh podporuje 90W drátové a 50W bezdrátové nabíjení. Xiaomi uvádí, že výdrž vzrostla o 19 % oproti předchůdci. Telefon se mimo jiné pyšní certifikacemi IP66, IP68 a IP69. Speciální Leica edice se zoomovacím kroužkem Vedle standardní verze Xiaomi představilo i exkluzivní Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, která cílí na nejnáročnější fotografické nadšence. Design čerpá inspiraci z ikonických fotoaparátů Leica řady M. Zadní strana telefonu kombinuje dvoubarevné provedení a nese klasické červené logo Leica symbolizující schválení kvality německou značkou. Kovový střední rám disponuje vroubkovaným povrchem, který vychází z designu zaostřovacích kroužků objektivů Leica a zároveň poskytuje lepší úchop. Na rámu najdeme také vyryté nápisy Leica. Hlavní odlišností je manuální ovládací kroužek umístěný okolo modulu fotoaparátu. Ten umožňuje fyzicky nastavovat ohniskovou vzdálenost, vyvážení bílé a další parametry podobně jako u klasických fotoaparátů. Jak užitečný bude tento mechanismus v praxi, ukážou až recenze – osobně mám jen při pohledu na ukázky trochu strach, že bych si ještě do snímků nechtěně přimotal prst.

Ceny a dostupnost

Xiaomi 17 Ultra je od dnešního dne k dispozici v předprodeji v Číně. Oficiální prodej startuje 27. prosince.

12 GB + 512 GB: 6 999 jüanů (cca 20 500 Kč)
16 GB + 512 GB: 7 499 jüanů (cca 22 000 Kč)
16 GB + 1 TB: 8 499 jüanů (cca 24 900 Kč)

Oproti předchozí generaci vzrostla základní cena, nicméně vstupní konfigurace nyní nabízí 512 GB úložiště místo původních 256 GB.

K telefonu Xiaomi nabízí také profesionální fotografickou sadu obsahující ergonomickou rukojeť s magnetickým uchycením a adaptér pro 67mm filtry a kompaktní sadu s rukojetí a nabíjecím kabelem za 399 jüanů.

Informace o dostupnosti na evropských trzích včetně Česka zatím Xiaomi nezveřejnilo. S ohledem na předchozí generace lze očekávat uvedení v prvním čtvrtletí příštího roku.

Co říkáte na fotografickou výbavu Xiaomi 17 Ultra?

Zdroje: Xiaomi, ITHome, MyDrivers O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 