Xiaomi OpenWear Stereo Pro recenze: Otevřená sluchátka se super zvukem a zajímavou funkcí

Xiaomi OpenWear Stereo Pro jsou nová sluchátka s otevřenou konstrukcí za 3 899 Kč
Jsou ideální, když při poslechu hudby chcete vnímat své okolí
Kvalitou zvuku mě příjemně překvapila a funkcemi zaujala, přesto však mají drobné nedostatky

Adam Kurfürst
Publikováno: 16.10.2025 06:00

Když jsem se dozvěděl, že z redakce Světa Androida budu právě já ten, ke komu na test zamíří sluchátka Xiaomi OpenWear Stereo Pro, byl jsem velmi příjemně potěšen. Jednak jsem vždy rád, když si mohu vyzkoušet produkt, o kterém přinesu exkluzivní informace ještě před jeho uvedením na trh, ale především jsem se těšil na svou první reálnou zkušenost s otevřenými sluchátky… Abych vás uvedl do kontextu: když jsem mimo společnost svých blízkých, bez sluchátek mne prakticky nespatříte. Od loňského uvedení prémiových špuntů Google Pixel Buds Pro 2 jsem ve svých uších z čistě své vlastní vůle jiná sluchátka neměl. Doma poslouchám hudbu z reproduktorů, při DJingu stále ještě používám mizerná herní sluchátka a až pár týdnů nazpět jsem si udělal radost koupí nového audio produktu – bezdrátové edice sluchátek Koss Porta Pro 2.0, a to vyloženě jen proto, že se mi líbí designem a baví mě. Hned zpočátku se přiznám, že od otevřených sluchátek jsem toho příliš neočekával, ale Xiaomi OpenWear Stereo Pro mne ale po chvilce přehrávání dokázala příjemně překvapit. Pojďme se tedy společně podívat na to, co sluchátka nabízí, jakou sortu uživatelů uspokojí a co na ně říkám po více než týdnu používání. Inteligentní vychytávky jsou super, když fungují, jak mají Výdrž baterie až 45 hodin Cena a dostupnost Verdikt: Povedený kus elektroniky, který není pro každého Obsah balení Ještě než zabrousíme do techničtějších detailů se ale společně podívejme na balení. Pokud máte s produkty Xiaomi nějakou zkušenost, svým zevnějškem vás příliš nepřekvapí. Co se velikosti týče, čínský výrobce se postupem času naučil lépe hospodařit s prostorem, a tak i přes své malé rozměry ukrývá všechno potřebné včetně napájecího kabelu USB-A na USB-C. Nechybí ani nutné papírové minimum, avšak co naopak schází, jsou pochopitelně náhradní špunty. Jelikož se Xiaomi OpenWear Stereo Pro nestrkají přímo do uší, zkrátka nic takového není potřeba. Úchvatná krabička kombinující vícero materiálů Po vybalení sluchátek jsem byl několik minut naprosto okouzlen krabičkou, na které si designéři očividně dali záležet. Sluchátka jsem obdržel v luxusně působící zlaté variantě Zatímco zevnějšek bych ještě za zlatavý označil, vnitřek jde spíše do světle hněda. Mou pozornost nejvíce upoutala umělá kůže pokrývající horní polovinu, uprostřed níž najdeme lesklé logo výrobce. Zbytek krabičky je tvořen matným plastem a na zadní části pantu nalezneme nápisy připomínající spolupráci mezi Xiaomi a americkou společností Harman působící v oblasti audio elektroniky. Co se týče životnosti pantu, jsem u krabiček tohoto typu vždy trochu skeptický. Ne že bych měl konkrétní špatnou zkušenost z minulosti, ale zkrátka na mě design nepůsobí tak bytelně jako u „vajíček“ typu Pixel Buds Pro 2. Samozřejmě si ale jsem vědom toho, že podobné provedení by se u otevřených sluchátek dalo využívat jen těžko. Po prvním otevření krabičky vás kromě samotných sluchátek do oka trkne semišový povrch horní poloviny, z něhož vystupuje gumový ostrůvek s nápisem „Designed by Xiaomi“. Způsob, jakým Xiaomi krabičku navrhlo, na mne zkrátka nesmírně zapůsobil – možná bych byl i zklamán, kdybych u modelu za necelé 4 tisíce, který se zdánlivě prezentuje i jako módní doplněk, obdržel jen nudný kus plastu. Konstrukční provedení sluchátek Ještě důležitější než provedení krabičky je samozřejmě konstrukce samotných sluchátek. Když hovoříme o otevřeném designu, máme tím na mysli, že sluchátka neumisťujeme přímo do zvukovodu, ale na zevnějšek ucha. Tento princip zůstává stejný, konkrétní podání však záleží na samotném výrobci. Huawei FreeClip se například připínají ze strany na ušní boltec a velmi podobně fungují i Bose Ultra Open Earbuds. Xiaomi OpenWear Stereo Pro namísto toho vedou okolo ušního boltce, čímž trochu připomínají naslouchátko. Část s měniči (reproduktory) tak ve finále sedí před vaším zvukovodem a část obsahující baterii se prakticky dotýká vašeho lalůčku. Před prvním nasazením jsem se sám bál, zda sluchátka nasadím dobře a nebudu pět minut složitě vymýšlet, jak je vlastně na ucho umístit. Realita však byla taková, že jsem je umístil správně na první dobrou a druhý den jsem si už každé zvládl nasadit jednou rukou. V podstatě platí, že pokud máte pocit, že sluchátko sedí dobře, pak jste jej na 99 % skutečně umístili dobře. Na otevřenou konstrukci si zvyknete rychle. Zatímco při skoro každém testování klasických TWS sluchátek mé uši mírně trpí kvůli odlišné konstrukci a mírně odlišným špuntům, se Xiaomi OpenWear Stereo Pro jsem tento problém neměl. Při pohybech hlavou sluchátka dobře drží a jen trošičku „bimbají“, pokud hlavou intenzivněji kroutíte do stran. I to vám však po chvíli přestane vadit. Díky nízké hmotnosti (okolo 10 g na každé sluchátko) vás pak uši nebudou bolet ani po několika hodinách nošení. Poslouchat navíc můžete i při cvičení či v dešti, za což vděčíme krytí IP54. Hlavní důvody, proč byste (ne)měli chtít otevřená sluchátka Otevřená sluchátka jsou svým způsobem specifická, a jak jsem sám poznal, nejsou pro každého. Konstrukce, která přímo nezasahuje do zvukovodu, je obecně pohodlnější i při delším nošení. Navíc se hodí například do města, kde je žádoucí vnímat dění okolo vás, anebo do práce, kde potenciálně hrozí, že na vás zničehonic někdo začne mluvit a vy ho budete potřebovat slyšet. S se ale pochopitelně pojí i citelné minus, kterým je fakt, že sluchátka prakticky vůbec nepotlačují vnější ruchy. Zcela logicky, zkrátka to nemají jak udělat – maximálně si sami můžete zvýšit hlasitost, aby je hudba „přeřvala“. Jako zhýčkaný uživatel Pixel Buds Pro 2 s poměrně účinným ANC jsem si tak cesty autobusem s Xiaomi OpenWear Stereo Pro příliš neužíval. Někdo by mohl namítnout, že ani mnou zmíněné Koss Porta Pro okolní hluk neodfiltrují, ale ty používám čistě pro parádu (a žádný zvláštní přepych jsem si od nich doopravdy nesliboval). Kvalita zvuku aneb jak hrají otevřená sluchátka? Před testováním Xiaomi OpenWear Stereo Pro jsem se lehce obával, jak si sluchátka povedou v té vůbec nejdůležitější oblasti – kvalitě zvuku. Měl jsem zejména strach, že mě dostatečně neuspokojí nízkými frekvencemi, kterých jsem jako posluchač drum and bass (a zejména tvrdého crossbreedu) závislý. A vlastně jsem měl i svým způsobem pravdu… V základním nastavení mi podání audia skutečně nevyhovovalo, zvuk mi připadal plochý, a to právě především s ohledem na nízké frekvence. Střední pásmo dle mého také mírně zaostávalo a výšky bych se naopak nebál označit za zbytečně výrazné. V mobilní aplikaci Xiaomi Earbuds ale naštěstí najdete sekci Zvukové efekty, v níž si můžete zvolit vámi preferovaný profil audia. Pokrok jsem cítil po přepnutí na Harman AudioEFX, ale po vyzkoušení módu Harman Master už jsem nemohl zpět. S ním už mi zvuk skutečně připadal vyváženější a poslech jsem si začal užívat – takže díky bohu za něj. Je ale škoda, že v aplikaci pro sluchátka není k dispozici ekvalizér, což omezuje audiofily. Je dobré zmínit i to, že zvukový profil si Xiaomi OpenWear Stereo Pro zapamatují, takže pokud je připojíte například k notebooku, nestane se vám, že namísto Harman Master dostanete zvuk v základní kvalitě. Po technické stránce sluchátka disponují dynamickým reproduktorem o velikosti 18×13 mm, který je doplněn duálními vyváženými armaturami Hi-Fi třídy a piezoelektrickým keramickým výškovým reproduktorem. Po zvolení optimálního zvukového profilu zkrátka výsledné audio působí vcelku kvalitně, a přestože lépe než Pixel Buds Pro 2 mi sluchátka nezní, má očekávání rozhodně předčila. Xiaomi v neposlední řadě zmiňuje systém, který by měl zabránit úniku zvuku do okolí. Faktem je, že nefunguje úplně špatně – alespoň tedy podle toho, co mi sdělili mí přátelé, když jsem poslouchal hudbu v jejich blízkosti. Patrně ale dost záleží na tom, co posloucháte. Když mi ve sluchátkách hrál rap, zvuk příliš neunikal, avšak při poslechu tvrdé elektrohudby už mě ostatní upozorňovali, že trochu slyšet jde. Jako člověka, který se nestydí za to, jaké hudbě holduje, mne to příliš netrápí, nicméně z pozice technologického redaktora jsem to zmínit musel. Inteligentní vychytávky jsou super, když fungují, jak mají Jako snad každá lepší bezdrátová sluchátka má i novinka od Xiaomi řadu inteligentních funkcí. V prvé řadě mohu pochválit rozměrné dotykové plochy, které umožňují snadné ovládání gesty. Ta si navíc lze v aplikaci pohodlně přizpůsobit. Rozrušen jsem naopak byl při používání funkce adaptivní hlasitosti. Samotná myšlenka je pochopitelně dobrá – hlasitost obsahu se automaticky přizpůsobuje vašemu okolí, takže pokud jste v rušném prostředí, uslyšíte hudbu hlasitěji. Problém ale je, že funkce nepracuje tak, jak by jeden očekával. Když se vám hlasitost zničehonic výrazně zvýší například při nastartování autobusu nebo otevření dveří na toaletu (a to se mi skutečně stalo, dokonce hned první den), neodnesete si dvakrát příjemný zážitek. Po nepříjemných zkušenostech jsem adaptivní hlasitost vypnul a znovu nezapnul. Třeba se ale tento nedostatek zlepší v některé z budoucích firmwarových aktualizací. Mou pozornost a daleko větší přízeň si získala funkce nahrávání. Přidržením dotykové plochy na sluchátkách můžete zahájit záznam okolních zvuků, což může přijít vhod například při mítincích. Stejně tak můžete nahrávat i pokud máte sluchátka uložená v zavřené krabičce – stačí třikrát stisknout její ovládací tlačítko. Všechny nahrávky se ukládají do paměti sluchátek následně je možné je prostřednictvím aplikace Xiaomi Earbuds vyexportovat do chytrého telefonu. Kvalita pořízeného zvuku je sice spíše podprůměrná, ale už vůbec za samotnou integraci této funkce má ode mě Xiaomi palec nahoru. Divím se však, že v době AI šílenství nemáme v appce možnost nechat si nahrávky shrnout pomocí umělé inteligence. Výdrž baterie až 45 hodin Xiaomi OpenWear Stereo Pro zaujmou i velmi dobrou výdrží baterie. Samotná sluchátka zvládnou přehrávat hudbu až 8,5 hodiny, což je úctyhodné. S plně nabitou krabičkou se pak celková doba prodlužuje na 45 hodin. V praxi to znamená, že uživatelům, kteří hudbu poslouchají 3 hodiny denně, může teoreticky stačit krabičku dobíjet jednou za dva týdny. Bezdrátové nabíjení bohužel podporováno není. Cena a dostupnost Xiaomi OpenWear Stereo Pro jsou na českém trhu dostupná za doporučenou cenu 3 899 Kč. Prodávají se v šedé, zlaté a černé variantě. K nákupu sluchátek Xiaomi OpenWear Stereo Pro navíc získáte 3 měsíce hudby bez reklam se službou Spotify Premium. Verdikt: Povedený kus elektroniky, který není pro každého Xiaomi OpenWear Stereo Pro byl pro mě příjemný vstup do světa otevřených sluchátek. Přestože bych je jako svá hlavní nepoužíval, neboť si cestu hromadnou dopravou nebo cesty rušnými ulicemi Olomouce prakticky neumím představit bez ANC, svou kvalitou zpracování i velmi slušným audio výstupem mne příjemně překvapila. U produktu podobného typu je důležité odpovědět si na otázku, zda odpovídáte jeho cílové skupině. Chcete vnímat své okolí a zároveň poslouchat hudbu? Vadí vám běžná sluchátka do uší či přes hlavu? Zlákala vás funkce nahrávání okolního zvuku? Pokud jste alespoň na jednu z otázek odpověděli „ano“, měli byste o pořízení Xiaomi OpenWear Stereo Pro uvažovat. Naopak pokud vám opravdu záleží na maximální možné kvalitě zvuku a oblíbili jste si ANC stejně jako já, doporučil bych vám zůstat u klasických sluchátek do uší či modelů přes hlavu. Obecně na Xiaomi OpenWear Stereo Pro mohu ocenit kvalitu zpracování sluchátek i krabičky, slušnou výdrž baterie, kvalitu zvuku a certifikaci IP54. Zklamalo mě adaptivní audio, absence ekvalizéru v aplikaci nebo složitost provázející audio profily – běžný uživatel o ně ani nemusí zavadit. A že sluchátka vypadají jako naslouchátko, také není zrovna výhodou…

Klady
Lehká a pohodlná konstrukce
Působivé zpracování krabičky
Odolnost IP54
Slušná kvalita zvuku (po úpravě profilu)
Velké dotykové plochy s možností personalizace ovládacích gest
Funkce nahrávání zvuku
Výdrž až 45 h s plně nabitým pouzdrem

Zápory
Chybí vlastní ekvalizér v aplikaci
Funkce adaptivní hlasitosti nefunguje dle představ
Spíše podprůměrná kvalita nahrávaného zvuku
Vypadají jako naslouchátko
Vyšší cena

Hodnocení redakce: 84 / 100 %

Máte nějakou zkušenost s otevřenými sluchátky?

O autorovi
Adam Kurfürst
Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. 