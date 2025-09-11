Exkluzivně: Otevřená sluchátka Xiaomi OpenWear Stereo Pro míří do Česka. Nabídnou až 45h výdrž a chytré funkce, známe cenu Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi v červnu představilo sluchátka OpenWear Stereo Pro na čínském trhu Do Česka míří ve třech barvách za cenu 3 890 Kč Nabídnou otevřený design s pěti měniči a výdrží až 45 hodin Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 11.9.2025 18:00 2 komentáře 2 Čínský technologický gigant Xiaomi letos na domácím trhu představil bezdrátová sluchátka OpenWear Stereo Pro, která navazují na loňský úspěšný model OpenWear Stereo. Redakci Světa Androida se nyní podařilo zjistit, že novinka míří i do Česka. Na e-shopu Smarty jsme objevili předčasně zveřejněnou produktovou stránku, kde jsou sluchátka zalistovaná ve třech barevných variantách za cenu 3 890 Kč. Tři barvy a cena pod čtyři tisíce Xiaomi OpenWear Stereo Pro se v tuzemských obchodech objeví ve třech barevných provedeních – šedé, zlaté a černé. Všechny varianty budou dostupné za jednotnou cenu 3 890 Kč, což je příjemné překvapení vzhledem k pokročilým funkcím, které sluchátka nabízejí. Pro srovnání, konkurenční otevřená sluchátka často startují na vyšších částkách. Pět měničů pro dokonalý zvuk Hlavním tahákem modelu Pro je systém pěti měničů, který v segmentu otevřených sluchátek představuje novinku. Srdcem zvukové sestavy je 18×13mm dynamický měnič doplněný dvojicí armaturních jednotek a piezoelektrickým prvkem pro vysoké frekvence. Xiaomi se navíc pochlubilo spoluprací s odborníky Harman Golden Ear, kteří doladili zvukový profil. Sluchátka podporují kodek LHDC 5.0 s přenosem až 96 kHz a získala certifikaci Hi-Res Audio Wireless. Pro zachování soukromí disponují aktivním systémem potlačení úniku zvuku, který pomocí inverzních zvukových vln minimalizuje slyšitelnost hudby pro okolí. Komfortní nošení díky titanovému drátu Každé sluchátko váží pouhých 9,7 gramů a využívá 0,6mm titanový drát s tvarovou pamětí. Ten lze přizpůsobit v rozsahu 45 mm pro optimální usazení na různých typech uší. Povrch pokrývá měkký silikonový materiál, který příjemně přiléhá k pokožce. Xiaomi testovalo konstrukci na 5 000 ohybových cyklů. Design využívá tříbodový systém uchycení, který rovnoměrně rozloží váhu a minimalizuje tlak na uši. Sluchátka jsou navíc nakloněná směrem ven, takže netlačí na ušní chrupavku ani při celodenním nošení. Výdrž až 45 hodin s pouzdrem OpenWear Stereo Pro nabídnou 8,5 hodiny nepřetržitého poslechu na jedno nabití. S nabíjecím pouzdrem se výdrž prodlouží na 45 hodin. Xiaomi implementovalo rychlé nabíjení – pouhých 10 minut v pouzdře zajistí dvě hodiny přehrávání hudby. Nabíjení probíhá přes USB-C konektor. Chytré funkce včetně AI překladu Sluchátka komunikují přes Bluetooth 5.4 a podporují připojení k více zařízením současně. Mezi pokročilé funkce patří 360° prostorový zvuk se sledováním pohybu hlavy, který funguje při sledování videí nebo hraní her. V Číně sluchátka ovládají i řadu zajímavých dovedností, jako je například záznam zvuku přímo do sluchátek. Xiaomi přidalo také AI simultánní překlad mezi čínštinou a angličtinou – funkce, která se hodí při mezinárodních hovorech nebo konferencích. Podle produktové stránky na Smarty bychom se něčeho obdobného modli dočkat i u nás, prodejce explicitně zmiňuje „AI překlad, přepis a záznam“, nicméně další podrobnosti už nepřidává. V neposlední řadě je dobré zmínit, že sluchátka získala certifikaci IP54 pro odolnost proti prachu a stříkající vodě. Ovládání zajišťují dotykové plochy s možností přizpůsobení gest v aplikaci. Dostupnost zatím nejasná Přestože se Xiaomi OpenWear Stereo Pro již objevila v nabídce e-shopu Smarty, oficiální datum zahájení prodeje zatím neznáme. Zboží je momentálně vedené jako novinka na objednávku s upřesněním termínu expedice. Je nicméně žádoucí připomenout, že se na konferenci v německém Mnichově zanedlouho představí vlajková řada Xiaomi 15T. Sluchátka by ji tedy spolu s dalšími produkty, o kterých zatím detaily nemáme, mohla doprovodit. Lákají vás nová otevřená sluchátka od Xiaomi? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 