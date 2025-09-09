Xiaomi 15T se blíží! Víme, kdy se očekávané telefony představí. Doprovodí je štědré bonusy Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi oficiálně potvrdilo datum představení očekávané řady 15T na 24. září v Mnichově Konference začne ve 14:00 našeho času a bude možné ji sledovat online Xiaomi na akci láká sloganem „Mistr detailu“ a slibuje poprvé 5x teleobjektiv v řadě T Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 9.9.2025 18:01 Žádné komentáře 0 Čínský gigant Xiaomi oficiálně oznámil termín představení dlouho očekávané řady telefonů 15T. Nové vlajkové lodě určené pro západní trhy odhalí 24. září na konferenci v Mnichově, která začne přesně ve 14:00 středoevropského času. Výrobce na akci láká sloganem „Mistr detailu“ a už teď prozradil některé zajímavé novinky. Štědré bonusy pro první zákazníky Poprvé s 5násobným teleobjektivem v řadě T Velký AMOLED displej a výkonné procesory MediaTek Výbava a očekávané ceny Jak sledovat představení online Štědré bonusy pro první zákazníky Xiaomi připravilo pro zájemce o nové telefony bohatý balíček exkluzivních nabídek. První a stý zákazník, kteří si objednají některý z nově představených telefonů, obdrží zdarma robotický vysavač Xiaomi Robot Vacuum X20+. Mezi další bonusy patří: 4měsíční bezplatná zkušební verze Spotify Premium 3měsíční bezplatná zkušební verze YouTube Premium 3měsíční bezplatná zkušební verze Google AI Pro Jednorázová poukázka Dragonpass do VIP letištního salonku Jedna bezplatná výměna displeje během 6 měsíců Oprava po záruce bez pracovních nákladů během 12 měsíců Exkluzivní 24měsíční VIP zákaznický servis Poprvé s 5násobným teleobjektivem v řadě T Xiaomi na svých stránkách potvrdilo, že vůbec poprvé v historii řady T přinese 5násobný teleobjektiv. Podle dříve uniklých informací by ho měl dostat model 15T Pro, který nabídne 50Mpx teleobjektiv Samsung JN5 s optickou stabilizací obrazu. Základní model 15T se bude muset spokojit pouze s 2násobným zoomem bez OIS. Fotoaparáty budou tradičně vyladěné ve spolupráci s Leicou. Model Pro dostane hlavní 50Mpx snímač Light Fusion 900 s clonou f/1,62 a optickou stabilizací, zatímco základní verze využije Light Fusion 800 s clonou f/1,7. Oba telefony doplní 12Mpx ultra širokoúhlý fotoaparát a 32Mpx selfie kamera. Velký AMOLED displej a výkonné procesory MediaTek Podle uniklých specifikací dostanou oba modely 6,83palcový AMOLED displej s rozlišením 2772 × 1280 pixelů chráněný sklem Corning Gorilla Glass 7i. Rozdíl najdeme v obnovovací frekvenci – 15T Pro zvládne až 144 Hz, zatímco základní model nabídne maximálně 120 Hz. Panel dosahuje špičkového jasu až 3200 nitů a podporuje HDR10+ i Dolby Vision. Pod kapotou se ukrývá největší rozdíl mezi oběma modely. Xiaomi 15T pohání MediaTek Dimensity 8400 Ultra s maximální frekvencí 3,25 GHz, zatímco model Pro nabídne špičkový Dimensity 9400+ taktovaný až na 3,73 GHz. Oba telefony dostanou 12 GB operační paměti a na výběr bude ze dvou kapacit úložiště – 256 nebo 512 GB. Výbava a očekávané ceny Oba telefony nabídnou baterii s kapacitou 5500 mAh, ale liší se rychlostí nabíjení. Model 15T Pro podporuje 90W rychlé nabíjení, zatímco základní verze zvládne maximálně 67 W. Xiaomi ani tentokrát nedodá nabíječku v balení. Telefony získaly certifikaci IP68 pro odolnost proti vodě a prachu a podporují kombinaci fyzické NanoSIM a eSIM. Hmotnost činí 194 gramů u modelu 15T a 210 gramů u verze Pro. Podle dříve uniklých informací začne evropská cena na 649 eurech (15 900 Kč v přepočtu) za Xiaomi 15T a 799 eurech (19 600 Kč v přepočtu) za model Pro. Telefony budou dostupné v černé, stříbrné a bronzové barvě, přičemž u modelu Pro bude bronzový odstín o něco tmavší. Jak sledovat představení online Konference v Mnichově začne 24. září ve 14:00 našeho času a bude možné ji sledovat online prostřednictvím oficiálních kanálů Xiaomi. Výrobce také umožňuje rezervaci místa na představení a přihlášení k odběru novinek, za což nabízí 300 bodů Mi Points a možnost vyhrát Bluetooth reproduktor. Xiaomi zároveň spustilo program výměny starých zařízení za nové modely řady 15T, což má pomoci snížit množství elektronického odpadu a zároveň zpřístupnit nové telefony více zákazníkům. Těšíte se na nové modely Xiaomi 15T? Který z bonusů vás zaujal nejvíce? Zdroj: Xiaomi 